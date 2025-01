Entrevista para El Paraíso: Julianne Nicholson e Sarah Shahi falam explorando personagens

A editora sênior de Comeon, Brandon Schreur, conversou com Julianne Nicholson e Sarah Shahi sobre estrelado pela nova série Hulu de Dan Fogelman, Paradise. Nicholson e Shahi discutiram o que os atraiu para o projeto, como era explorar seus personagens neste mundo e muito mais.

“O paraíso se desenvolve em uma comunidade exclusiva habitada por algumas das pessoas mais importantes do mundo”, diz a sinopse do programa. “Mas essa tranquilidade explode quando ocorre um assassinato impressionante e uma investigação de alto risco se desenvolve.

Os três primeiros episódios do paraíso estão sendo transmitidos em Hulu.

Brandon Schreur: Julianne, Sinatra é um personagem tão grande. Quero dizer, há partes sobre ela que são realmente tristes quando você aprende o histórico e tudo mais. Mas também adoro a maneira como você pode entrar em um banheiro masculino, todos esses funcionários do governo e simplesmente enviar completamente a sala. Eu pensei que era ótimo. Estou curioso, o que mais chamou de Sinatra quando você obteve o script pela primeira vez? O que você estava mais animado para explorar com ela ao tocá -la?

Julianne Nicholson: Fiquei tão empolgado porque ele era fã de Dan. Eles me enviaram os quatro primeiros episódios a ler antes de se encontrar com ele. E eles me receberam durante o primeiro episódio em que Sinatra aparece porque eu pensei que a escrita era incrível. Existem todas essas voltas e voltas e, em seguida, o que você descobre no final do primeiro episódio, apenas lança tudo em desordem pelo que você pensou sobre o programa.

E, então, eu pensei que Dan é tão inteligente para retornar e contar as histórias desses personagens no passado, de onde eles vieram, então ele informa as decisões que estão tomando hoje. Eu só pensei nesse segundo episódio, nunca li um episódio em que um personagem passa tanto em uma única sessão de sua experiência. Para mim, foi divertido chegar a isso como uma mulher, uma esposa, uma mãe e depois o que a dor faz. Muitas vezes, não tenho a oportunidade de jogar tão rude, e isso foi muito divertido.

E é muito divertido vê -lo. Não posso dizer isso o suficiente, mas é ótimo. Este é um programa com muitas voltas e curvas e, uma coisa que eu realmente gostei do seu personagem é que, quando ele o apresenta, é como, oh, essa será a pessoa que tem todos os segredos, ele sabe. Terra de todos. Mas então, à medida que você avança, você vê um lado mais suave e íntimo para ela. Como, eu amo a cena em um dos episódios em que você e Sterling K. Brown estão apenas em um supermercado falando sobre batatas fritas com queijo. Conte -me um pouco sobre como era explorar esse personagem nesses momentos mais silenciosos e dar vida a essas cenas. Você estava trabalhando duro com Dan Fogelman para dar vida ao que foi escrito na página?

Sarah Shahi: Eu sempre sou alguém que gosta de trazer coisas que não estão na página, embora, no entanto, com os roteiros de Dan e seus escritos, ele se torne a estrela do norte. É tão bom. Muito do seu trabalho, você realmente não precisa tanto porque está realmente lá.

Mas, como você disse, meu personagem tem um lado mais suave. Eu queria entrar no delicioso Rudia que Sinatara tem e alguns dos outros personagens têm. Então, eu estava sempre conversando com Dan como: ‘Bem, é errado? Tipo, ela se vira? Você está realmente conspirando para cuidar do paraíso? E ele diz: ‘Não. Não. Ela é a luz. É ela quem acredita inerentemente que, no fundo, as pessoas estão bem, elas estão simplesmente quebradas. É ela quem está incentivando todos a conhecer, pacificamente, para o melhor bem de todos.

Fiz uma entrevista com alguém e foi como ‘ela é como Deus’. E então pensei: ‘Na verdade, não, ela é como Jesus’. Ela é realmente esse coração sentimental e bom, e é bom interpretar alguém que é simplesmente sincero nesse sentido. Ela leva a essa pequena inocência natural em um mundo que é apresentado como muito misterioso e muito sombrio e as pessoas não são quem parece.

Obrigado a Julianne Nicholson e Sarah Shahi Para discutir HuluÉ o paraíso.