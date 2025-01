Entrevista Queria que você estivesse aqui: Isabelle Fuhrman, Mena Massoud e Gabby Kono-Abdy

As estrelas de Wish You Were Here Isabelle Fuhrman, Mena Massoud e Gabby Kono Abdy falam sobre seus papéis na estreia de Julia Stiles na direção, que estreia nos cinemas em 17 de janeiro de 2025 e digitalmente em 4 de fevereiro de 2025.

“Julia Stiles faz sua estreia na direção em um filme brilhantemente caloroso e romântico baseado no romance best-seller Wish You Were Here. Isabelle Fuhrman, Mena Massoud, Jennifer Gray e Kelsey Grammer estrelam um filme fascinante sobre deixar o mundo cotidiano para trás para se arriscar no verdadeiro romance. Quando a noite perfeita com um perfeito estranho termina repentinamente na manhã seguinte, Charlotte procura respostas e um significado para sua vida decepcionante até descobrir um segredo que muda tudo.

Tyler Treese: Isabelle, Julia Stiles interpretou sua mãe em Orphan First Kill. Vocês dois realmente se deram bem? É um ótimo co-signatário que fará com que você dirija Wish You Were Here, que é sua estreia na direção.

Isabelle Fuhrman: Estou mais do que grato. Nos divertimos muito trabalhando em Orphan: First Kill. Estávamos fazendo isso durante a Covid. Então Julia era a única pessoa com quem eu tinha permissão para namorar.

Mas para meu benefício. Quer dizer, eu era o maior fã dela e estava muito nervoso para conhecê-la. E é como se isso tirasse todos os seus nervos, porque ele é muito humilde e pé no chão. Nós realmente nos conhecemos bem.

E depois que terminamos o filme, (Julia) me enviou esse roteiro e disse: “Eu realmente adoraria que você interpretasse Charlotte e que o mundo te conhecesse como eu te conheci, porque sinto que o mundo inteiro te vê assim. , já.” Você sabe, um personagem assustador, manipulador e assassino. E eu disse: “Isso seria incrível”.

Então fiquei muito emocionado por ela ter pensado em mim e poder trabalhar com ela como atriz e depois como diretora foi um grande presente. Ela é imensamente talentosa e conhece esse gênero, o espaço, e eu cresci assistindo os filmes dela, todos eles nesse gênero de comédia romântica dos anos 2000. Então, ser protagonista desses tipos de filmes que cresci assistindo e meus. ídolo do gênero, Julia Styles, como Mena disse antes, a rainha do gênero está dirigindo o filme.

Parecia uma experiência muito surreal e incrível.

Mena, fiquei realmente impressionado com seu personagem Adam em Wish You Were Here, e o que foi tão interessante foi que obviamente muita coisa foi necessária para retratar a doença terminal, e isso é um fator muito importante, mas você também se certificou de que ele não estava definido pela sua doença. Você poderá ver seu lado carismático. Você pode ver sua personalidade. Como foi encontrar o equilíbrio entre mostrar aquela luta em que você está, mas não ser definido por ela?

Mena Massoud: Foi algo que Julia e eu conversamos muito e tentamos descobrir. Eu estava conversando com um amigo da família que era neurocirurgião em Toronto, e ele me explicou todas as coisas diferentes que podem acontecer quando você tem câncer no cérebro. E inicialmente estávamos brincando com ele tendo paralisia de metade de um lado do corpo, o que acontece às vezes. É um pouco diferente para cada pessoa o tipo de sintomas que apresentam quando passam por isso. Mas então decidimos não fazê-lo, e acho que é em parte pelo motivo que você acabou de dizer. Ainda queríamos mostrar seu lado carismático. Aí você vê uma cena em que ele usa muletas e cadeira de rodas porque perdeu um pouco de força em um lado do corpo.

Então queríamos encontrar esse equilíbrio, como você disse. Então foi parte disso. E acho que parte do que as pessoas passam, especialmente as crianças que têm câncer na maior parte do tempo, é que esquecem que o têm porque estão tentando estar presentes em suas vidas e ainda viver seus últimos dias. Eles não estão pensando que estes são os seus últimos dias.

E acho que a mesma coisa aconteceu com ele. Eu não queria que ele ficasse pensando nisso o tempo todo. Ele conhece essa mulher incrível que é o amor de sua vida e está tentando aproveitá-la o máximo que pode. E então você o vê no filme às vezes se perdendo nisso e depois voltando para a realidade e é aquele equilíbrio entre esquecer e ficar chocado com a gravidade de tudo. Sim.

Sinto que ouvi-los falar sobre Wish You Were Here me fará chorar de novo. Então estou tentando não fazer isso.

Führman: É tão fácil chorar. Meu Deus. Era como se Mena fosse tão charmosa e fantástica nesse filme.

Gabby Kono Abdy: Vocês dois! Eu choro só de pensar nisso.

Gabby, você tem muita energia em sua atuação aqui. Helen e Charlotte são vistas como grandes amigas. Vemos que seu personagem é praticamente parte da família. Como é encontrar essa familiaridade com Isabelle? Porque parece muito autêntico no filme.

Kono Abdy: Ah, muito obrigado. Foi fácil. Você sabe, nós nos divertimos muito. Nós realmente nos apaixonamos. Sim, é a história de amor de Adam e Charlotte, mas na verdade é de Isabel e Gabby. Nós apenas exploramos e experimentamos coisas novas.

Sinceramente, já nos tínhamos conhecido há muitos anos numa festa na piscina, por coincidência, e foi logo depois de eu ter comprado o livro e de estarmos a conversar, a Isabel estava a escrever alguma coisa e eu estava a falar com ela sobre um livro que tinha acabado de comprar.

Portanto, a forma como o mundo funciona é muito interessante e coincidente. Não há coincidências. Julia finalizou dizendo: e Isabelle Fuhrman? E eu pensei, “Sim, eu adoraria ter esse momento de círculo completo com Isabelle”.

E acho que quando nos reconectamos, vários anos depois, foi como se tivéssemos nossa própria conexão cósmica. Foi fácil. Helen e Charlotte realmente fizeram parte da história de amizade de Gabby e Isabelle.

Führman: Foi muito divertido receber um telefonema e eu pensei, “Gabby Kono? Como faço para ter esse número de telefone no meu telefone? Quem é ela?” Ela diz: “Você se lembra de mim? Nós nos conhecemos nesta festa na piscina.” E eu disse: “Oh meu Deus, você me contou sobre Wish You Were Here.” Ela disse: Eu vou. interpretar Helen. E eu estou produzindo o filme. Foi aí que Mena apareceu dois dias depois de começarmos a filmar. Ele estava sentado conosco, e Gabby e eu estávamos tipo… (olhando um para o outro) “Vocês fizeram isso. já se conhecem há muito mais tempo”.

Kono Abdy: Ele diz: “É apenas o seu segundo dia no set.” Eu digo: “Sim, eu sei”. Estamos simplesmente apaixonados.

Isabelle, quando eles se conheceram em Wish You Were Here, Charlotte é um pouco fria com Adam. Mas as coisas melhoram rapidamente depois que são lançados nessa data. O que você gostou no desenvolvimento do relacionamento? Porque vemos tantas emoções acumuladas em um período tão curto de tempo, mesmo aquela primeira noite juntos os faz pensar um no outro para sempre.

Führman: Eu acho que é muito compreensível para muitas pessoas ter esse momento em que conhecem alguém e então é como uma compreensão instantânea. Que existe algum tipo de… Gabby tem chamado isso de conexão cósmica. É como esse vínculo de alma que você de repente enfrenta.

Acho que a frieza de Charlotte é mais como ‘minha melhor amiga está bêbada e quem é esse cara que está dando comida para ela?’ Mas na verdade é por bondade de seu coração. E é ao perceber isso, e depois de passarmos essa noite maravilhosa juntos conversando sobre tudo que existe sob o sol e nos conhecendo de verdade, que ela diz: “Tudo bem, o que vai ser?”

Porém, esse relacionamento é construído porque é como se ela não conseguisse se libertar e entendê-lo. Porque ela sabe que isso foi algo realmente especial. Quando o universo os reconecta logo depois, na verdade é decisão de Charlotte entrar nesse relacionamento, porque ela entende por que Adam desapareceu e isso não teve nada a ver com ela. E eu acho que é uma história muito linda de amor incondicional e de escolha de amar alguém, não importa quais sejam as circunstâncias. Sinto que essa é uma mensagem muito importante que tantas pessoas precisam agora. Para manter as pessoas que você ama um pouco mais perto e com mais força. Tudo pode mudar num instante. Portanto, ninguém sabe realmente quanto tempo passa com alguém. E isso é uma grande parte deste filme.

Obrigado a Wish You Were Here, estrelado por Isabelle Fuhrman, Mena Massoud e Gabby Kono Abdy, por reservar um tempo para falar sobre o filme de Julia Stiles.