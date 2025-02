09:14

A China espera que “todas as partes possam participar” da paz entre as entrevistas, enquanto Riad iniciou o primeiro encontro de hoje entre as delegações dos EUA e da Rússia sobre a guerra na Ucrânia, é isso que o porta -voz de Jiakun, Jiakun, Jiakun Briefing Daily.

Em resposta à questão das entrevistas com a US-Rússia, que não incluem a Ucrânia, Guo respondeu que estava “feliz em ver todos os esforços focados na paz. Ao mesmo tempo, esperamos que todas as partes e partes participantes possam participar de entrevistas pacíficas por dívidas ”. O presidente dos EUA, Donald Trump, se esforça para resolver rapidamente o conflito na Ucrânia ao lado de seu terceiro ano, enquanto a Rússia considera o compromisso do magnata de ganhar concessões, bem como a ausência de Kiev e da UE.

“Esperamos que todas as partes possam trabalhar juntas para resolver causas profundas da crise ucraniana, encontrar uma estrutura de segurança equilibrada, eficiente e sustentável até atingir a paz e a estabilidade a longo prazo na Europa”, continuou o porta -voz.

A China sempre afirmou que o diálogo e as negociações serão a única maneira de resolver a crise. Nós constantemente nos comprometemos em apoiar as entrevistas de paz ”. Por esse motivo, Pequim está “satisfeito ao ver todos os esforços da paz, incluindo o consentimento dos Estados Unidos e da Rússia em entrevistas. Estamos aguardando o tempo de todas as partes e partes envolvidas no processo de entrevista pacífico, fechado “, concluiu”, concluiu “, concluiu”, concluiu “, concluiu. Guo.