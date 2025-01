Envenenamento em massa de estudantes do ensino primário em Sukoharjo, DPR pede supervisão rigorosa do programa MBG

Jacarta – Membro da Comissão IX do DPR RI Alifudin incentivou o governo a reforçar a supervisão de toda a cadeia de abastecimento e processamento de alimentos na implementação do programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG).

Ele transmitiu isso em resposta ao caso de envenenamento em massa sofrido por 50 estudantes no SD Dukuh 03, Sukoharjo, na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. O incidente ocorreu depois que os estudantes consumiram alimentos fornecidos pelo programa de refeições nutritivas gratuitas.

“O papel de uma supervisão mais rigorosa e da transparência em toda a cadeia de abastecimento alimentar deve ser reforçado para que incidentes semelhantes não voltem a ocorrer”, disse Alifudin aos jornalistas no domingo, 19 de Janeiro de 2025.

