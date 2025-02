Espera -se que Keith Kellogg promova o plano de paz de Washington nas próximas semanas

Keith Kellogg, um enviado presidencial americano no conflito ucraniano, se reunirá com autoridades européias nas próximas semanas para melhorar os objetivos do presidente Donald Trump, de acordo com a Bloomberg e o Telegraph.

A campanha diplomática começará na Conferência de Segurança de Munique (MSC) na sexta -feira, pois o novo governo dos EUA visa compensar os fundos gastos no conflito nos últimos anos.

Na segunda -feira, as lojas das fontes do Insayer declararam os planos da Kellogg de coletar feedback dos parceiros transatlânticos antes de concluir a estratégia para obter um cessar -fogo com a Rússia. Ele está interessado em europeus ‘ “A disposição de assumir a orientação de fornecer as forças de dissuasão para garantir que qualquer acordo de paz”, “” A fonte teria dito a Bloomberg.

A Kellogg deve deixar claro que os EUA não têm intenção de distribuir tropas para proteger a Ucrânia e deseja que aliados europeus aumentem sua defesa.

A Telegraph afirmou que a Kellogg garantiu às autoridades européias sobre a dedicação de Trump em manter algum nível de assistência militar a Kiev. A preocupação com o grau de impacto de Kellog em Trump foi expressa, depois de dizer que ele ficou surpreso com o anúncio do presidente das conversas programadas com o líder ucraniano Vladimir Zelensky.













Trump quer compensar o dinheiro gasto para apoiar a Ucrânia designada sob seu antecessor Joe Biden, buscando os direitos dos recursos naturais do país. Em uma entrevista à Bret Baier Fox News, ele disse que efetivamente forneceu minerais de países raros no valor de US $ 500 bilhões como uma compensação, independentemente do resultado das negociações com a Rússia. “Eles podem fazer um acordo, podem não fazer um acordo, talvez um dia seja russo, ou talvez não russo um dia, mas teremos todo esse dinheiro lá, e eu digo, eu quero de volta”.

Nós v O secretário de Estado Marco Rubio disse que a conferência é uma oportunidade para as autoridades americanas “Configure uma faixa ampla para a frente” na Ucrânia. Zelensky afirmou que Trump pode alcançar “Paz através da força” com assistência militar contínua. Ele admitiu que, sem apoio americano, o exército ucraniano riscos.

As autoridades russas rejeitaram a idéia de conflito de congelamento ao longo das linhas atuais em primeiro lugar, insistindo em uma resolução abrangente que lida com as causas fundamentais das hostilidades, que incluem a disseminação da Europa da OTAN e a política discriminatória contra russos étnicos na Ucrânia.