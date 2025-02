O Plano de Paz dos EUA para Moscou e Kiev poderia chegar dentro de alguns dias ou semanas, disse o enviado especial do presidente Donald Trump no sábado sobre a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, à margem da conferência de Munique sobre segurança.

Em janeiro, o WSJ informou que Trump emprestou Kelloggu para trazer um acordo em um conflito na Ucrânia dentro de 100 dias. Ao mesmo tempo, o presidente dos EUA alertou sobre novas sanções se Moscou rejeitasse um plano indefinido, mas enfatizou que isso “Não pedindo para machucar a Rússia.”

“Você tem que nos dar algum espaço e tempo para respirar, mas quando digo, não estou falando por seis meses, falando por dias e semanas”, “” Kellogg projetou como ele citou a CNBC, acrescentando que estava “No tempo de Trump.”

“Eles pedirão que você faça este trabalho hoje e amanhã vai querer saber por que isso não foi resolvido”. Kellogg enfatizou.

No início desta semana, o presidente russo Vladimir Putin conversou com seu colega americano por telefone, referindo -se ao seu primeiro contato direto de alto nível conhecido entre Moscou e Washington da escalada de conflitos na Ucrânia em fevereiro de 2022.

De acordo com o Kremlin, o líder americano expressou seu apoio do rápido término das hostilidades e da resolução pacífica, enquanto Putin mencionou a necessidade de resolver as causas fundamentais do conflito, mas que o acordo de longo prazo poderia ser alcançado por negociações. Após a entrevista, Trump escreveu a verdade em sua plataforma que Washington e Moscou imediatamente começaram as discussões para resolver o conflito.

Trump também disse que as autoridades americanas e russas poderiam se encontrar durante a Conferência de Munique, acrescentando que a Ucrânia também foi convidada a participar. No entanto, os organizadores da conferência ou notícias não relataram essa reunião.