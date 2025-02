Enviar incorreto imigrantes ilegais em grilhões: Ministro da União de Ahawale

O Ministro da União, Ramdas Atawale, disse que era errado deportar imigrantes ilegais dos Estados Unidos para a Índia em Griletes e o governo dos Estados Unidos deveria ter evitado esse tratamento.

O Ministro de Estado da Justiça Social e Empoderamento fez os comentários no sábado (8 de fevereiro de 2025) durante uma conferência de imprensa, onde também compartilhou detalhes do orçamento do sindicato.

Sobre o tratamento de imigrantes sem documentos que foram deportados dos Estados Unidos para a Índia no início desta semana, o Sr. Athawale disse que era errado enviá -los para os grilhões. Um avião militar americano que transportou 104 imigrantes ilegais indianos desembarcaram em Amritsar em 5 de fevereiro. Foi o primeiro lote de índios deportados pelo governo Donald Trump como parte de uma repressão contra imigrantes ilegais.

Alguns dos deportados alegaram que suas mãos e pernas estavam algemadas durante a viagem e foram desencorajadas apenas após o pouso em Amritsar.

“O governo dos Estados Unidos deveria ter evitado esse tratamento”, disse Athawale, que dirige o Partido Republicano da Índia (A), e acrescenta que o problema seria discutido durante a visita do Primeiro Ministro aos Estados Unidos nos Estados Unidos Próxima semana.

A Índia na sexta -feira (8 de fevereiro de 2025) disse que registrou preocupações com os Estados Unidos pela deportação de imigrantes ilegais nos grilhões e transmitiu que esse tipo de tratamento poderia ter sido evitado.