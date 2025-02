Envie ajuda para a data de lançamento estabelecida para Sam Raimi Horror Thriller

A Disney mudou um punhado de datas de lançamento para os próximos filmes, com o thriller de terror de Sam Raimi, envie ajuda para obter uma data de lançamento adequada no processo.

De acordo com o novo calendário de lançamento da Disney, a data de lançamento de Send Help foi estabelecida para 30 de janeiro de 2026. O filme estrelará Dylan O’Brien e Rachel McAdams, e também marcará o retorno de Raimi ao gênero de terror desde seu filme de 2009, ele, ele me arrastou para o inferno.

Para Raimi, o projeto também será o último de sua viagem ao MCU com o Dr. Strange de 2022 no multiverso da loucura. O envio se concentrará em dois colegas que estão presos em uma ilha deserta depois de sobreviver a um acidente de avião. “Eles devem trabalhar juntos e usar sua ingenuidade para sobreviver e sair vivos”, diz a linha de log do filme. Dizem que o filme pretende ser uma mistura da miséria de Rob Reiner e na naufrágio de Robert Zemeckis.

O’Brien chamou a atenção principal de sua interpretação de Stileski Stiles no bem -sucedido drama sobrenatural de MTV Teen Wolf. Não foi até 2014 que o ator aumentou com maior destaque quando ele tocou Thomas na trilogia Maze Runner. Recentemente, ele estrelou o Thriller Ponyboi, o drama biográfico da comédia na noite de sábado e o thriller produzido por M. Night Shyamalan Caddo Lake.

Alguns dos créditos notáveis ​​de O’Brien incluem o assassino americano, o amor e os monstros, muito bons: o curta -metragem, e não está certo.

McAdams, cujos créditos de ação iniciais incluem Pie Perfect e The Hot Chick, saltou para a fama em 2004 com a comédia adolescente Mean Girls e a adaptação de Nicholas Sparks The Notebook. A atriz também estrelou Crashers de casamento, Red Eye, a esposa do viajante do tempo, Sherlock Holmes, meia -noite em Paris, Doctor Strange, Time Time, Spotlight, Southpaw, Game Night e muito mais.