Enxame sísmico em Santorini, turistas e sazonais sai da ilha

A pedido do Ministério Grego da Crise Climática e Proteção Civil, a Sociedade de Flag Egeu Heller forneceu hoje a adição de mais dois vôos e um amanhã entre Atenas e Santorini, Torne mais fácil mover a população e os visitantes dispostos a deixar a ilha do medo de choques sísmicos que têm aumentado desde o último sábado.

Antonis Iliopoulos, proprietário de três hotéis e presidente da Associação Albergari di Santorini, disse a Kathimerini que houve uma “forte tendência” de visitantes e trabalhadores desde ontem para deixar a ilha. “Há pessoas que têm medo, é compreensível. Aqueles que não têm tarefas imediatas saem. Especialmente trabalhadores da construção civil estrangeira e alguns dos poucos turistas que temos na ilha, turistas que usam pacotes baixos de inverno ”, explicou ele. Muitos visitantes que planejavam pousar na ilha logo avaliaram o que fazer.

“Recebemos telefonemas de turnê e turistas, especialmente os americanos que nos pediram informações sobre a situação e as próximas etapas”, acrescentou o hoteleiro. Neste fim de semana, que enfrentou um aumento de choques sísmicos, o ministério enviou uma equipe de 26 socorristas na ilha que, em forma preventiva, montaram cortinas de campo na expansão de Fira.

As autoridades pediram aos habitantes que evitassem locais rochosos, como praias, deslizamentos de terra em extinção e ordenam que a instalação de acomodação esvazie as piscinas que pesam prédios e movam água por qualquer dano causado pelo terremoto.

As escolas das ilhas gregas em Santorini, Anaphi, iOS e Amorgos no arquipélago de Cicladi permanecerão fechadas como medidas preventivas até nesta sexta -feira devido a intensiva atividade sísmica registrada nos frutos do mar circundantes. A decisão afirma que a agência ANA-MAM foi adotada na reunião do Comitê Científica de Risco Sísmico (OAPS), presidido pelo Ministro Helênico das Mudanças Climáticas e pela proteção civil de Vasilis Kikilias, realizada em Atenas.

A atividade sísmica no fundo do mar entre as ilhas de Santorini e Amorgos foi aumentada: 200 choques maiores que 3,0 na escala Richter foram registrados desde o último sábado e um dos 4,9 4,9 foi verificado nesta manhã.

Os habitantes terão que evitar uma grande montagem dentro dos edifícios, evitando as estruturas e locais abandonados que se aproximam de Santorini di Ammoudi, Armênia, Corfos e no antigo porto de Fira, pelo risco de uma pedra que caía. No caso de um forte terremoto, as autoridades foram repetidas, os habitantes devem evitar ficar na costa.

