Visitas americanas sênior à Europa para discutir o conflito das estratégias de conflito da Rússia-Ucrânia, disse o consultor de segurança nacional Mike Waltz, disse

O Secretário de Estado dos EUA e o Ministro da Defesa, vice-presidente e enviado especial dos EUA na Europa visitarão o continente nesta semana para discutir a estratégia para o fim do conflito na Rússia-Ucrain, disse Mike Waltz. O objetivo deles é trazer os dois lados para a mesa de negociação.

O objetivo é falar “Detalhes de como acabar com esta guerra”, Ele disse em uma entrevista à NBC no domingo. No entanto, Waltz se recusou a confirmar se o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o presidente russo Vladimir Putin sobre o assunto.

Trump Sam afirma ter conversado com o telefone de Putin, mas até agora ele se recusou a fornecer detalhes. O Kremlin não confirmou ou negou telefonemas com o líder americano. Respondendo à questão de um jornalista do New York Post na sexta -feira, quantas vezes ele estava em contato com Putin, Trump respondeu, Trump, “Melhor não dizer.” O presidente dos EUA disse a um membro que acreditava que seu colega queria parar as hostilidades.













Comentando sobre a natureza das conversas por trás das cenas, Waltz enfatizou que eles são confidenciais. “Certamente há muitas conversas sensíveis”. Ele disse que Trump já havia conversado com o primeiro -ministro indiano Narendr Modi, o presidente chinês Xi Jinping e os líderes do Oriente Médio sobre o fim do conflito, acrescentando que “Todo mundo está pronto para ajudar o presidente Trump nesta guerra”.

Washington prevê países europeus que fornecem garantias sobre a segurança de Kiev, afirma Waltz. “Acho que o princípio básico está aqui que os europeus precisam possuir esse conflito que avança. O presidente de Trump o encerrará. E depois em termos de garantias de segurança, será diretamente com os europeus”.

Trump, que prometeu repetidamente acabar com o conflito da Ucrânia rapidamente, disse que estava disposto a encontrar Putin. O presidente russo, por sua vez, deu a entender que estava aberto a conversas e lembrou que tinha “pragmático” Relações com seu colega americano durante seu primeiro mandato.

Embora Trump apenas anuncie publicamente as especificidades de seu plano de paz ucraniano, supostamente envolva congelar o conflito ao longo das linhas atuais, estabelecendo uma zona desmilitarizada que os soldados europeus patrulharam e coloquem o desejo da Ucrânia de ingressar na OTAN.

A Rússia já excluiu apenas congelando o conflito, enfatizando que todo possível acordo deve reconhecer “Realidade territorial na terra” E veja Kyiv começa a neutralidade permanente, desmilitarização e denasificação.