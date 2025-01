Equipe multipartidária exige renúncia do ministro Dhananjay Munde por causa do caso de assassinato de Sarpanch

Walmik Karad, um assessor próximo do Ministro de Maharashtra, Dhananjay Munde, ao se render perante o Departamento de Investigação Criminal (CID) em um caso relacionado ao assassinato de um sarpanch no distrito de Beed de Maharashtra, em Pune, na terça-feira, 31 de dezembro de 2024. | Crédito da foto: PTI

Uma delegação de todos os partidos liderada pelo ex-parlamentar Sambhaji Raje na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) instou o governador de Maharashtra, CP Radhakrishnan, a intervir no caso de assassinato do sarpanch Santosh Deshmukh da vila de Massajog e garantir a transparência na pesquisa. O supremo do PCN, Sharad Pawar, escreveu uma carta ao ministro-chefe Devendra Fadnavis buscando proteção para representantes públicos.

O apelo apresentado ao Governador incluía o pedido de demissão do Ministro Dhananjay Munde “considerando o envolvimento e possível interferência neste caso” e a acusação do arguido Walmik Karad ao abrigo do BNS 103 (antigo homicídio IPC 302). O líder do PCN e ex-vice-ministro-chefe, Chhagan Bhujbal, rejeitou na segunda-feira os pedidos de renúncia do Ministro Munde, classificando-os de prematuros e injustificados.

Falando aos repórteres em Mumbai, Bhujbal disse que Fadnavis já havia garantido uma investigação completa do caso.

Deshmukh, o sarpanch da aldeia de Massajog em Beed, foi raptado, torturado e morto em 9 de Dezembro, alegadamente por se opor a uma tentativa de extorsão contra uma empresa de energia que explorava um projecto de moinho de vento. O Sr. Karad, um associado do Sr. Munde, foi preso em conexão com o caso de extorsão.

A posição de Bhujbal

“O ministro-chefe garantiu uma investigação completa. Serão tomadas medidas contra qualquer pessoa considerada culpada, independentemente das suas ligações ao sistema político. Então, por que exigir a renúncia do Sr. Munde antes mesmo de a investigação ser concluída? A investigação até agora revelou algo incriminatório? Pedir a demissão de alguém antes de qualquer conclusão é injusto”, disse Bhujbal.

Sambhaji Raje classificou o assassinato de Deshmukh como o assassinato da humanidade e estava além da dinâmica religiosa de casta. “A tortura desumana e o assassinato brutal de Deshmukh refletem a deterioração da situação da lei e da ordem em Beed. As acusações sob as quais Karad é processado podem facilmente tirá-lo da prisão, e é por isso que solicitamos ao governador que garanta que ele seja acusado de acordo com a Seção 302.”

O líder do NCP (SP), Bajrang Sonawane, Jitendra Awhad, o líder do Shiv Sena (UBT), Ambadas Danve, o líder do Congresso, Vijay Wadettiwar, o legislador do BJP, Suresh Dhas, o Ministro de Desenvolvimento Econômico do Conselho de Estado, Narendra Annasaheb Patil, e outros juntaram-se ao Sr.

aumento alarmante

Os legisladores também observaram que Beed tem assistido a um aumento alarmante nas actividades orientadas para o terrorismo, alegadamente motivadas por “egoísmo político e mau uso do poder político”. “Extorsão, sequestros e outros crimes hediondos tornaram-se desenfreados, e a polícia e a administração distrital parecem cúmplices devido à influência política”, de acordo com a carta de recurso.

“O acusado deve ser punido independentemente de sua casta, religião, classe e conexões. Dadas as suas ligações (de Karad), a falta de imparcialidade na investigação é evidente”, disse Wadettiwar, acrescentando que Karad era um grande homem e ganhava um milhão de rúpias por dia. “Como ele pode dormir no chão e ainda receber todos os privilégios?”

Pediram também ao Governador que tomasse iniciativas para conter a extorsão e o vandalismo em Beed.

Os legisladores também listaram a sequência de eventos. Em 28 de maio de 2024, Sunil Shinde, diretor da Avaada Power Pvt. Ltd. Company foi supostamente sequestrada, mas resgatada pela polícia de Ahilyanagar. No entanto, a polícia de Beed não tomou medidas proativas.

Karad supostamente ameaçou funcionários da Avaada Company, exigindo Rs 2 milhões. Em 6 de dezembro de 2024, os homens do Sr. Karad atacaram o pessoal de segurança de um armazém em Massajog. Em 9 de dezembro de 2024, Deshmukh foi sequestrado, torturado e brutalmente assassinado.

Respondendo às especulações sobre a sua posição, Bhujbal rejeitou as alegações de que estava a aproveitar-se da situação para forçar a sua própria entrada no Gabinete. Ele disse: “Nunca exigi e nunca exigirei a renúncia de ninguém para garantir um cargo. Não é assim que eu opero.”

Cita o caso Telgi

Bhujbal também traçou paralelos com sua própria experiência durante o caso de fraude de papel de selo falso de Abdul Karim Telgi em 2003. “Em 2003, fui fundamental na captura de Telgi e na abertura de um caso sob a Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA). Posteriormente, foram levantadas acusações contra mim e fui forçado a renunciar ao cargo de Vice-Ministro-Chefe e Ministro do Interior. Apesar de pertencer ao partido no poder, levei o assunto ao Supremo Tribunal e o caso foi entregue ao CBI sob o governo central liderado pelo BJP”, disse ele.

O líder do PCN disse que após uma investigação minuciosa, o CBI não encontrou provas contra ele e o seu nome nunca foi mencionado na acusação. “Perdi meu cargo, sofri danos à minha reputação e sofri sofrimento emocional. No entanto, depois de o meu nome ter sido limpo, Sharad Pawar reintegrou-me como ministro. Tendo passado por tal experiência, entendo como é injusto exigir a renúncia de alguém sem provas sólidas”, acrescentou Bhujbal.

Entretanto, o supremo do PCN, Sr. Sharad Pawar, escreveu uma carta ao Sr. Fadnavis, chamando a sua atenção para a segurança dos representantes públicos, que exigiu uma investigação detalhada do caso de homicídio, bem como de casos anteriores associados ao Sr.

“Já se passou um mês desde que Santosh Deshmukh foi assassinado. A demora na ação levou à opinião de que o assassinato é uma enorme conspiração criminosa. Este incidente não é um caso isolado, uma vez que a região de Beed-Parli testemunhou crimes hediondos semelhantes no passado. As vidas de muitos representantes públicos, que exigiram que casos anteriores fossem investigados e fornecessem provas ao governo, estão em perigo. Portanto, o ministro-chefe deve estar ciente de sua segurança e fornecer-lhes a proteção necessária”, postou Pawar no X.