Equipe progressiva retira pedido de semana de trabalho mais curta

A Congressional Progressive Staff Association (CPSA) anunciou a retirada oficial de uma carta solicitando uma semana de trabalho rotativa de 32 horas em um Declaração de sexta-feira.

A carta inicial, endereçada ao presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.), ao líder da minoria na Câmara Hakeem Jeffries (DN.Y.), ao líder da maioria no Senado John Thune (RS.D..) e ao líder da minoria no Senado Chuck Schumer (DN.Y. .) argumentou que a redução da jornada de trabalho melhoraria o trabalho realizado no Morro.

“A carta não deixou duas coisas claras: primeiro, que o pessoal progressista do Congresso se dedica a servir o povo americano, não importa quantas horas sejam necessárias para fazer o trabalho”, escreveu o CPSA no comunicado.

“Em segundo lugar, existem questões laborais bem conhecidas e de longa data que merecem a atenção imediata do Congresso para servir eficazmente o povo”, acrescentaram.

Funcionários disseram que uma semana de trabalho de 32 horas não resolveria seus problemas depois que a senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) e outros legisladores criticaram o esforço.

Deputado Ritchie Torres (DN.Y.), em postagem na plataforma social

“Estamos prontos para continuar a tarefa urgente de servir os eleitores dos nossos empregadores e promover as causas que colocam a classe trabalhadora em primeiro lugar”, escreveram os funcionários na sua actualização de sexta-feira.

“A CPSA espera continuar a apoiar os funcionários nos seus esforços para resolver estas questões críticas no local de trabalho.”

