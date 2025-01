Equipe TN participará da reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos

Uma delegação de Tamil Nadu, liderada pelo Ministro da Indústria TRB Rajaa, participará da Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2025 em Davos. A delegação pretende mostrar o potencial do Estado aos líderes empresariais globais sob o tema ‘Tamil Nadu otimista’.

Durante a sua estadia em Davos, a equipe de Tamil Nadu interagirá com potenciais parceiros e fortalecerá as discussões com líderes globais de diversos setores. Sabe-se que aproximadamente 50 reuniões e compromissos já foram agendados para o evento de quatro dias. Existem planos para mobilizar empresários tâmeis da Europa como embaixadores voluntários do estado.

O secretário das Indústrias de Tamil Nadu, V. Arun Roy, disse: “Nosso compromisso com a continuidade da política, sustentado ao longo de vários anos, garante que, quando assinarmos memorandos de entendimento, os cumpriremos, fornecendo aprovações simplificadas e criando o ecossistema ideal para que as indústrias prosperem. Na reunião anual do WEF em Davos, comunicaremos aos investidores globais como as nossas políticas personalizadas, que implementamos de forma eficaz, permitem às empresas investir em Tamil Nadu com otimismo e transformar esses investimentos em sucesso tangível a longo prazo.”

Rajaa disse: “À medida que nos envolvemos com líderes globais, investidores e tomadores de decisão, estamos mostrando os pontos fortes incomparáveis ​​do nosso Estado, desde ser o centro automotivo e eletrônico da Índia até liderar o caminho em energias renováveis ​​e indústrias. Impulsionados por habilidades e conhecimento.

Ele disse ainda: “A campanha #BullishOnTN é inspirada no touro majestoso, um símbolo de força, resiliência e impulso que incorpora o espírito de Tamil Nadu. A nossa mascote, o touro furioso, envia perfeitamente a mensagem ao mundo para se juntar ao confinamento que está a levar o Estado, e portanto o país, a tornar-se uma potência económica global, ultrapassando em muito os nossos pares na Índia e posicionando-nos juntamente com o sector industrial global. indústria. destinos no Ocidente e na Ásia.”