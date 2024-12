Equipes dos EUA e da Boeing participam da investigação aérea de Jeju e revelam dificuldades devido à caixa preta danificada

Muan, AO VIVO – Uma equipa de investigadores do governo dos EUA e do fabricante de aeronaves Boeing chegou ao local do acidente da Jeju Air, no Aeroporto Internacional de Muan, para participar na investigação do incidente. Isto foi relatado por autoridades de Seul na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Leia também: A balsa vira em Seosan, dois sobreviventes e cinco passageiros desaparecidos

De acordo com o Ministério dos Transportes de Seul, um membro da Administração Federal de Aviação dos EUA, três especialistas do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) e quatro representantes da Boeing juntaram-se aos funcionários do Conselho de Investigação de Acidentes Ferroviários e de Aviação da Coreia (ARAIB) para conduzir uma investigação. investigação no local do acidente.

A equipe dos EUA chegou à Coreia na segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, através do Aeroporto Internacional de Incheon e viajou diretamente para Muan, cerca de 290 quilômetros a sudoeste de Seul, para se preparar para a investigação.

Leia também: Dois cidadãos tailandeses morreram na tragédia da Jeju Air, um dos quais sonhava em ser comissário de bordo

 Avião Jeju Air Boeing 737-800

De acordo com as convenções da Organização da Aviação Civil Internacional, o país onde ocorreu o acidente é responsável por iniciar uma investigação.

Leia também: NewJeans admite que é difícil cancelar horários de shows, mas continua empático com as vítimas do Jeju Air ao fazê-lo!

Os países que têm interesse no incidente, como operadores e fabricantes de aeronaves, e países que têm vítimas são elegíveis para participar.

A Tailândia, que perdeu dois dos seus cidadãos no acidente, teria decidido não participar na investigação.

“Representantes dos EUA e da Boeing, juntamente com 11 membros coreanos da ARAIB, estão atualmente avaliando os destroços e destroços no local do acidente, em busca de componentes que possam fornecer pistas sobre a causa do acidente”, segundo o ministério citado. por Tempos coreanosTerça-feira, 31 de dezembro de 2024.

 Avião da Jeju Air cai no aeroporto de Muan

Após a fiscalização in loco, a investigação passará para a fase de análise, que consistirá no exame das provas recuperadas e dos dados recuperados nas duas caixas pretas do avião.

Gravador de dados de voo da aeronave, uma das caixas pretas (caixa preta), foi encontrado com danos externos.

Também foi descoberto que o gravador não tinha o conector que conecta sua unidade de armazenamento de dados à fonte de alimentação.

“As autoridades estão examinando métodos técnicos para extrair dados mesmo que não exista um conector”, disse Joo Jong-wan, chefe de política de aviação do Ministério dos Transportes.

A segunda caixa preta, o gravador de voz da cabine, estava em condições relativamente melhores.

A equipe de investigação decidirá em breve se tentará reparar e analisar a caixa preta danificada no país ou enviar o dispositivo ao NTSB nos EUA para exame mais aprofundado. (formiga)