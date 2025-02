Erdogan irá para a Indonésia, Pabowo está pronto para receber

Yakarta, vivo – O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, receberá a visita do presidente turco Recep Tayyip Erdogan na próxima semana. A visita ocorrerá de 11 a 12 de fevereiro de 2025.

“É verdade que o presidente da Indonésia está programado para receber a visita do presidente turco Erdogan nos 11 e 12 de fevereiro”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Indonésia, Roy Soemarat, em uma conferência de imprensa na sala de Palapa do ministério de Relações Exteriores, Central Yakarta, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

 Pabowo recebeu parabéns de Erdogan pela vantagem das eleições presidenciais

Além das visitas estaduais, a reunião entre Pabowo e Erdogan discutirá o Fórum do Conselho de Cooperação Estratégica de Alto Nível (HLSC). O evento é o mais alto fórum bilateral regular da Indonésia com Türkiye, que será direcionado diretamente pelo chefe de estado.

Além da visita bilateral do estado, uma visita do chefe de estado também foi usada para realizar a primeira reunião do Conselho de Cooperação Estratégica de alto nível entre a Indonésia e Türkiye, segundo Roy.

“Para que tudo o que se torne o foco principal dos dois países será discutido imediatamente na reunião”, disse Roy.

Sabe -se que Türkiye tem um fórum de cooperação em alto nível com 21 países, incluindo a Indonésia.

“A formação de HLSC com a Turquia foi declarada pela primeira vez na época da cúpula do G20 em Bali 2022. Quando os dois países concordaram em estabelecer esse fórum como o fórum bilateral mais alto entre os dois países para discutir questões, questões relacionadas à cooperação estratégica entre a cooperação entre Os dois países “, disse Roy.

“Com relação às questões discutidas em si, as discussões iniciais ainda estão sendo realizadas em níveis como ministros oficiais e também através da comunicação diplomática entre os dois países, tanto através da embaixada turca na Indonésia quanto pela embaixada da Indonésia para a Turquia na Indonésia “” Ele acrescentou. .

Roy espera que, através do fórum, possa fortalecer o mecanismo bilateral existente. E pode ser uma plataforma para interações regulares entre os dois países ao mais alto nível.

“Fornecer mais endereço que pode ser feito no nível dos níveis de trabalho, para que problemas estratégicos e prioridade dos dois países possam ser discutidos continuamente e cheios de sinergia entre os dois países”.