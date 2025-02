Eric Adams descarta a mudança para o Partido Republicano na carreira do prefeito de Nova York

Eric Adams descarta a mudança para o Partido Republicano na carreira do...

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), descartou a carreira como republicana para re -eleição como prefeito, depois de uma especulação renovada de que ele pode mudar seu partido depois que o Departamento de Justiça se moveu para descartar seu caso de corrupção.

O presidente Trump negou um papel direto na demissão, enquanto Adams negou um explícito de Crux-Quo em troca de sua participação para fazer cumprir a agenda de imigração de Trump.

Adams disse à NBC Nova York em um entrevista Na quinta -feira, “100 %” buscará a indicação democrata para um segundo mandato como prefeito em junho. Isso veio depois de um New York Times relatório O fato de Adams ter falado nas primárias do Partido Republicano com o Presidente do Partido Republicano de Bronx, Mike Rendino.

“Vou concorrer como democrata para o prefeito da cidade de Nova York”, disse Adams à partida local da NBC em Nova York. “Para todos que dizem de maneira diferente, você me ouviu diretamente: eu vou correr nas primárias democratas”.

Ele disse que seu objetivo é ganhar o apoio de todos os nova -iorquinos depois de vencer a escola primária. “E quero estabelecer relacionamentos com esses líderes importantes, líderes do condado em toda a cidade”, disse ele.

Mesmo com o Departamento de Justiça (DOJ) que ordenou que o caso de corrupção contra ele fosse eliminado, as perspectivas políticas de Adams parecem fracas atualmente, pois tem pouca favorabilidade e caminhos nas primeiras pesquisas das possíveis raças democráticas primárias.

Uma pesquisa da Emerson College Polling/Pix11/The Hill lançada na semana passada mostrou Adams em segundo lugar, com apenas 10 %, muito atrás de 33 % para o ex -governador de Nova York Andrew Cuomo, que ainda não entrou na corrida, mas espera -se que em breve .

Adams argumentou que suas possibilidades são melhores do que parecem, observando que estava no final da corrida de 2021 por grande parte da batalha principal antes de alcançar uma vitória e depois vencer as eleições gerais.

Mas as pesquisas mostram que Adams é amplamente impopular entre os nova -iorquinos, com quase 60 % na pesquisa Emerson, vendo -a desfavoravelmente. O presidente Trump teve um índice de aprovação mais alto na cidade muito democrática do que o prefeito.

A pesquisa também mostrou que uma clara pluralidade dos eleitores, 49 %, Eu não quero As acusações que foram apresentadas contra Adams serão eliminadas, enquanto 27 % disseram que apóiam sua demissão.

O procurador -geral interino anexou Emil Bove, disse aos promotores na segunda -feira para rejeitar o caso sem prejuízo, argumentando que “interferiu incorretamente” a campanha de re -eleição de Adams 2025, crime ilegal e violento.

O advogado interino de Manhattan, Danielle Sassoon, renunciou a sua posição junto com outros funcionários do Departamento de Justiça por sua recusa em deixar o caso. A carta ardente de Sassoon disse que não podia rejeitar as acusações de boa fé e alertou que manter a ameaça de acusações renovadas contra Adams era contra o interesse público.

Adams reiterou o dele intenção Ganhe re -eleição, apesar da controvérsia e das longas possibilidades durante uma aparição em “Fox & Friends” na sexta -feira com o czar de Trump Tom Homan Border.

“Eu tive outro Andrew em minha carreira anterior”, disse ele, referindo -se ao ex -candidato ao prefeito Andrew Yang. “Eu estava batendo com dois dígitos em fevereiro. Mas não chamamos Andrew Yang prefeito. Chamamos o prefeito de Eric Adams. Nunca desista. Nova York nunca desiste.

