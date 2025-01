Eric Adams se reunirá com Trump antes de sua posse

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), se reunirá com o presidente eleito Trump na Flórida na sexta-feira, poucos dias antes da posse de Trump na próxima semana, de acordo com o assessor de Adams.

“Amanhã, o prefeito Adams se reunirá com o presidente eleito Trump e discutirá as prioridades dos nova-iorquinos”, disse o porta-voz de Adams, Fabien Levy, na quinta-feira. correspondência em X. “O prefeito espera ter uma conversa produtiva com o novo presidente sobre como podemos levar nossa cidade e nosso país adiante.”

Em dezembro, Adams encontrou-se com o novo “czar da fronteira” de Trump, Tom Homan. Após a reunião, Adams disse durante uma entrevista coletiva que os dois compartilham o objetivo comum de evitar que “indivíduos perigosos cometam repetidos atos violentos de violência em nossas cidades nos Estados Unidos”.

Adams enfatizou, após a reunião de uma hora de duração, que a cidade de Nova York protegerá os direitos dos imigrantes que “trabalham duro e contribuem para a cidade de forma real”.

“O prefeito Adams deixou bem clara sua disposição de trabalhar com o presidente eleito Trump e sua nova administração em nome dos nova-iorquinos, e que a parceria com o governo federal é fundamental para o sucesso da cidade de Nova York”, disse Levy.

Adams foi indiciado em setembro do ano passado por fraude federal e suborno. Ele negou qualquer irregularidade e se declarou inocente. Ele deve ir a julgamento em abril.

Quando questionado sobre as acusações federais em meados de dezembro, Trump disse que consideraria perdoar Adams, dizendo que achava que “ele foi tratado de forma bastante injusta”.

Trump encontrou-se com outro democrata em Mar-a-Lago nos últimos dias. O senador John Fetterman (D-Pa.) E o presidente eleito se reuniram em Mar-a-Lago no fim de semana passado. Trump descreveu a reunião como “fascinante” e caracterizou o senador calouro como uma “pessoa de bom senso”.

“Ele não é liberal nem conservador”, disse Trump. “Ele é apenas uma pessoa de bom senso, o que é lindo.”

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

