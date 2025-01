Erick Thahir conheceu Patrick Kluivert na Holanda antes da qualificação da Copa do Mundo de 2026, o que foi discutido?

Yakarta, vivo – O presidente da PSSI, Erick Thahir, realizou uma reunião com a equipe técnica da equipe nacional da Indonésia, liderada por Patrick Kluivert durante sua visita à Holanda.

Durante a reunião, Erick também discutiu com o treinador da seleção sub-23, Gerald Vanenburg e outras faixas do corpo técnico, incluindo Alex Pasteor e Denny Landzaat.

Em um fardo em sua conta de mídia social na terça -feira (28/01/2025), Erick Thahir compartilhou seus momentos de união com os treinadores e enfatizou que a reunião teve como objetivo discutir o progresso da preparação da equipe nacional indonésia antes do terceiro lugar do terceiro lugar. Rodada da qualificação da zona asiática 2026 que ocorrerá em março de 2025.

“Encontro com o treinador da equipe nacional da Indonésia, Patrick Kluivert, Alex Pasteor, Denny Landzaat e Gerald Vanenburg na Holanda. Discutimos o progresso da preparação da Seleção Nacional da Indonésia contra a Austrália e Bahrein em março“Erick Thahir escreveu em sua conta pessoal do Instagram.

A seleção da Indonésia está programada para competir contra a Austrália em 20 de março de 2025 no Sydney Football Stadium. Cinco dias depois, em 25 de março de 2025, a equipe de Garuda receberá Bahrein no estádio principal de Bung Karno, Yakarta. Esses dois jogos são muito cruciais para a Seleção Nacional da Indonésia mantê -lo classificado para a Copa do Mundo de 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=18J66S6ruze

Na reunião anterior, a seleção da Indonésia conseguiu comemorar um empate nas duas equipes. Quando enfrentam a Austrália, Jay Idzes e seus amigos se apresentaram fortemente em sobreviver até que o jogo terminou sem um gol.

Enquanto isso, quando ele conheceu o Bahrein, as tropas de Garuda quase venceram antes que o goleiro Maarten Paes conceda no último minuto o placar final por 2-2.

Atualmente, a equipe nacional da Indonésia ocupa o terceiro lugar na classificação com 6 pontos, apenas um ponto para deriva da Austrália, que fica em segundo lugar.

Com uma preparação cuidadosa, Erick Thahir está otimista de que a seleção da Indonésia possa fornecer os melhores resultados nas próximas partidas.

“Com uma preparação cuidadosa, estamos prontos para fazer o nosso melhor para a Indonésia“Erick Thahir concluiu.