Erick Thahir revisou os diretores de Bulog Perum, major -general Novi Helmy Pasetya

Yakarta, Viva – O ministro das Soes, Erick Thahir, é encaminhado nas fileiras de Bulog Perum, nomeando o major -general TNI Novi Helmy Prasetyya como diretor presidente que substitui Wahyu Suppletyono.

A decisão foi baseada no Decreto do Ministro do Número do Bumn: SK-30/MBU/02/2025 de 7 de fevereiro de 2025, que também determinou Hendra Susanto como diretor de finanças para substituir Iryanto Hutagol.

“Durante o mandato, ambos fizeram uma contribuição significativa para o progresso do Bulog Perum”, disse o gerenciamento de Bulog em seu comunicado citado no sábado, 8 de fevereiro de 2025.

 Diretor do Presidente (Novi Helmy) e Diretor de Finanças (Hendra Susanto) Perum Bulog

Wahyu Suppicarono foi nomeado diretor administrativo da BULOG em setembro de 2024, substituindo Bayu Krisnamurthi. Enquanto isso, o Iroanto Hutagaol só é nomeado diretor financeiro da Bulog desde outubro de 2024, substituindo Bagya Mulayanto.

O major -general TNI Novi Helmy Pasetya atuou anteriormente como assistente territorial de Toni Comandante. Enquanto Hendra Susanto, que agora confia em Diretor de Finanças da Bulog, foi anteriormente vice -presidente da Agência de Auditoria Suprema (BPK) da República da Indonésia.

“Perum Bulog agradeceu à dedicação e dedicação de Wahyu Supcaryono e Iryanto Hutagool durante seu mandato e recebeu a nova liderança sob o presidente do major -general TNI Novi Helmy Prasetya e o diretor de Finanças Hendra Susanto”, disse ele.

Sabe-se que, além do Conselho de Administração, as fileiras do Conselho de Supervisão de Bulog Perum também experimentaram uma reorganização de acordo com o número do decreto: SK-29/MBU/02/2025, datado de 7 de fevereiro de 2025.

O regulamento declarou que o fim do trabalho de Wnuto Setiadi como o Conselho de Supervisão, que foi substituído por uma polícia nacional retirada chamada Verdento Iskandar Bitticaca. A polícia se aposentou anteriormente cumpriu o mandato como o principal assistente do chefe de polícia nacional de operações.