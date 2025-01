Erick Thohir explica o papel das estatais desde programas intermediários até refeições nutritivas gratuitas

Jacarta – O Ministro das Empresas Estatais (BUMN), Erick Thohir, explicou o papel das empresas estatais na transição para refeições nutritivas gratuitas (MBG). Para o downstreaming, Erick disse que o seu partido colaborou com o Ministro do Investimento e Downstreaming/Chefe do BKPM, bem como com o Grupo de Trabalho Nacional sobre Resiliência Energética e Aceleração do Downstreaming, para acelerar o downstreaming de produtos estratégicos para apoiar o fortalecimento do valor acrescentado nacional. .

Segundo ele, este passo foi dado como uma forma de colaboração entre ministérios, bem como um passo estratégico para acelerar a concretização dos objectivos do Presidente Prabowo em termos de energia e segurança a jusante.

Erick confirmou que diversas empresas estatais também contribuíram para o processo downstream. Estes incluem MIND ID para processamento de minerais e carvão, PTPN para processamento de plantações, Perhutani para silvicultura e Pertamina e PLN para segurança energética nacional.

“Porque este downstreaming também visa aumentar o valor acrescentado dentro do país e promover a independência nacional através da auto-suficiência energética”, disse Erick no Ministério dos Negócios, Jacarta, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Erick admitiu que esta sinergia fazia parte dos esforços para apoiar o programa de 100 dias úteis do governo Prabowo-Gibran, que foi promovido através da colaboração com 16 ministérios e 6 outros órgãos estratégicos. O objectivo não é outro senão apoiar a missão resumida na Asta Cita do governo Prabowo-Gibran, a fim de alcançar a visão de “Juntas Indonésia Progredindo Rumo a uma Indonésia Dourada 2045”.

Entretanto, em termos de fortalecimento das infra-estruturas de transportes e energia, Erick admitiu que tem realizado sinergias com o Ministro Coordenador das Infraestruturas, o Ministro dos Transportes, o Ministro das Obras Públicas e o Ministro da Energia e Recursos Minerais, para continuar a acelerar o desenvolvimento de infraestrutura de transporte e energia.

Depois, no que diz respeito aos serviços comunitários, Erick também coordenou com o Ministro Coordenador das Infraestruturas, o Ministro dos Transportes e o Ministro do Turismo, que garantiram que os preços dos bilhetes de transporte, especialmente tendo em vista as férias de Natal de 2024-2025, podem ser acessível ao público.

“Ao intervir diretamente junto às estatais que atuam no setor de transportes, conseguimos implementar diversos avanços”, disse Erick.

Além disso, continuou Erick, o Ministério das Empresas também colaborou com o Chefe da Agência Nacional de Alimentação, o Ministério Coordenador da Alimentação e o Ministério da Agricultura, para manter a estabilidade dos preços dos alimentos, especialmente do arroz, no meio da ameaça da crise global. inflação.

 Inicie o Programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MGP) em Sugapa, Intan Jaya, Papua Central.

Através da Bulog e da RNI, Erick garantiu que o Ministério dos Negócios também apoiasse o programa de Refeições Nutritivas Gratuitas (MBG), envolvendo o Chefe da Agência Nacional de Nutrição. Até agora, o programa MBG atingiu mais de 1 milhão de crianças e grupos vulneráveis ​​em 10 províncias prioritárias.

“Através da sinergia intersetorial, estamos otimistas de que a Indonésia possa se tornar uma nação independente, resiliente e competitiva globalmente. A cooperação mútua é a nossa principal base para uma Indonésia Dourada 2045”, disse ele.