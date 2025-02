Erin Andrews quer que Taylor Swift e Travis Kelce se casem: “Eles são adoráveis”

Comentarista de esportes Erin Andrews recentemente expressou seus pensamentos sobre Taylor Swift e Travis KelceO relacionamento, incentivando -os a se casar. Os rumores de casamento giraram em torno de Swift e seu namorado estrela da NFL por um tempo. Eles saem desde 2023 e fizeram muitas aparições públicas, e Swift geralmente apoia a Kelce durante jogos importantes e o Super Bowl.

O que Erin Andrews disse sobre Taylor Swift e Travis Kelce se casam?

Erin Andrews é a última celebridade que incentiva Taylor Swift e Travis Kelce a se casar. A personalidade do esporte e da televisão de renome esteve recentemente em Nova Orleans para o Super Bowl 2025 quando ele falou sobre o casal em uma conversa com Revista People.

Enquanto fazia uma campanha promocional por suas roupas de Erin Andrews Roting Line na Super Bowl Store, Andrews disse que queria a cantora e o final fechado da NFL para se casar. Referindo -se a Swift e Kelce como “Adorável”, disse o comentarista da Fox Sports à saída: “Eu gostaria de um casamento. Cara, eles são ótimos. Eu te amo muito. Acho que eles são tão fofos e eu amo como eles apoiam uns aos outros.”

Taylor Swift esteve recentemente no The Caesars Superdome, em Nova Orleans, para apoiar Kelce, cuja equipe, Kansas City Chiefs jogou contra o Eagles Philadelphia, que saiu vitorioso. O cantor também foi visto usando a cadeia de letras T que transportou o Grammy Awards como uma gola no jogo.

Stevie Nicks Singer também incentivou o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce em uma entrevista. Nicks disse sobre Swift: “Ela é muito inteligente e já passou muito antes. Agora, acho que ela está em um bom lugar, e ela tem um homem bom. Talvez eles se casem e tenham bebês, se ela quiser. Eu quero tudo isso para dela “