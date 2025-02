Erode (leste) Bypoll 2025 | Anna foi a primeira pessoa a se opor politicamente a Periyar, diz que aparece

O coordenador -chefe de Naam Tamilar Katchi parece o candidato do partido MK Seethalakshmi em Erode na segunda -feira. | Crédito da foto: Govarthan M

A coordenadora -chefe de Naam Tamilar Katchi (NTK), Seeman, disse na segunda -feira que o ex -ministro principal CN Annurai foi a primeira pessoa a se opor politicamente ao fundador do ramo de Dravidar Kazhagam ‘Periyar’ EV.

Falando em uma reunião pública antes de concluir sua campanha em apoio ao candidato do MK Seethalakshmi para a eleição de Borden para o círculo eleitoral da Assembléia de Erode (leste), Seeman disse que Annurai abandonou a ideologia de “Deus não existe” E, em vez disso, ele proclamou: “Uma raça, um deus”. Quando os membros do Congresso subornam os eleitores, foi Annurai quem questionou: “Alguém venderia ouro por Bran?” Ele acrescentou: “Hoje, aqueles que dirigem as partidas em seu nome são aqueles que compram votos”.

Seeman disse que Annurai forneceu um governo livre de infortúnio, vingança e opressão, e foi somente após sua entrada política que a literatura e a história tamile foram discutidas sobre plataformas políticas. “Ao priorizar o dinheiro, priorizamos nosso pessoal. Não estamos aqui por poder, estamos aqui para servi -lo. Não começamos uma festa para explorar as pessoas, mas para trabalhar para elas. Mesmo se enfrentarmos derrotas contínuas, permanecemos firmes, confiando em você ”, disse ele.

O líder também disse que as pessoas de castas oprimidas não recebem certificados de castas e perguntaram: “Onde os partidos dravidianos desapareceram, quem falou de justiça social?” Ele os acusou de se recusar a realizar um censo baseado em casta para garantir uma representação justa. “Se eles executarem esse censo, serão expostos”, disse ele.

Ele concluiu sua campanha afirmando que essa eleição não é apenas uma competição entre os partidos, mas uma batalha de ideologias, entre os princípios dravidianos e os pensamentos nacionalistas tâmeis.