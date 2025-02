Erode (leste) Bypoll 2025 | As indústrias em Erode pediram para conceder férias com pagamento em 5 de fevereiro

O Departamento de Saúde e Segurança Industrial pediu a todas as indústrias e unidades de construção do distrito que concedessem uma férias remuneradas aos eleitores em 5 de fevereiro, no dia da pesquisa.

Uma declaração de seu diretor conjunto E. Vinothkumar disse que todos os funcionários permanentes, trabalhadores contratados, funcionários diários e trabalhadores temporários devem receber permissão para votar e exercer seu direito democrático.

As reclamações podem ser feitas com 0424-2219521, 0424-2211780, 99943-80605 e 98650-72749, adicionando o lançamento.