Erode (leste) Bypoll 2025 | BJP MLA Saraswathi Bats for ‘One Nation, uma escolha’

BJP MLA do carascripto de Fashkkurichi C. Saraswathi depois de votar no bypoll da Assembléia do Erode (leste), em uma estação de votação em Periyar Nagar, em Erode, na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: M. Govarthan

Ao afirmar que as eleições frequentes causam inconvenientes ao público, o Modakkurichi BJP MLA C. Saraswathi solicitou ‘a nação, uma eleição’ em Erode na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025).

Indo para a mídia depois de emitir seu voto em uma tabela eleitoral em Periyar Nagar, no círculo eleitoral da Assembléia de Erode (Leste), onde uma eleição parcial estava sendo realizada, ele disse que as eleições frequentes interrompem a operação do governo e foi um desperdício de dinheiro dos contribuintes. “As eleições repetidas criam dificuldades para todos, o que leva a uma perda de recursos humanos sempre”, disse ele, acrescentou: “Os eleitores não devem ser forçados a votar repetidamente”.

Ele enfatizou que uma única eleição para todo o país deve ser obrigatória, pois durante as eleições da assembléia estadual, pessoas de outros estados são forçadas a viajar de volta para suas cidades de origem. “As pessoas não votam com entusiasmo genuíno porque as eleições contínuas levam à frustração entre o público”, disse ele.

Quando perguntada sobre a decisão do BJP de boicotar a eleição parcial para o círculo eleitoral da Assembléia do Erode (Oriente), ela disse: “Eu cumpri meu voto de dever democrata”.