Erode (leste) Bypoll 2025 | Começa a distribuição de recibos de informações eleitorais

A distribuição de recibos de informações eleitorais para 2,26 lakh eleitores no distrito eleitoral da Assembleia de Erode (Leste), rumo às eleições de 5 de fevereiro, começou na segunda-feira.

O círculo eleitoral tem 2.26.433 eleitores, sendo 1.09.636 homens, 1.16.760 mulheres e 37 eleitores trans. Um total de 237 assembleias de voto estão localizadas em 53 locais do círculo eleitoral. Os oficiais das cabines começaram a distribuir recibos de informações eleitorais, que contêm detalhes como nomes dos eleitores, número do documento de identidade com foto do eleitor (EPIC), número de série na lista eleitoral, número da cabine, data da eleição e horário de votação, para os eleitores em sua porta .

Os responsáveis ​​eleitorais afirmaram que o processo de distribuição será concluído em três dias e sublinharam que apenas o recibo não pode ser utilizado, uma vez que os eleitores devem apresentar a sua epopeia ou um dos 11 documentos recomendados pela Comissão Eleitoral. Eles disseram que os eleitores que não receberem seus boletos poderão retirá-los posteriormente aos funcionários em seus respectivos locais de votação.

As pesquisas serão realizadas em 5 de fevereiro e os votos serão contados em 8 de fevereiro na Faculdade de Engenharia do Governo (antiga IRTT) em Chithode.