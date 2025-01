Erode (Leste): Novo comissário da Erode Corporation assume o comando

HS Srikanth assumiu o cargo de novo comissário da Erode Corporation na quarta-feira (22 de janeiro de 2025). Ele também é o oficial distrital da eleição suplementar para o círculo eleitoral da Assembleia de Erode (Leste), cuja votação está marcada para 5 de fevereiro.

O Sr. Srikanth atuou anteriormente como Comissário Corporativo da Hosur no distrito de Krishnagiri. Ele substitui N. Manish, que foi destituído do cargo por ter aceitado a nomeação de um candidato de Bengaluru, violando a Lei de Representação do Povo de 1951.

Na Lei, a Seção 5 (c) previa que um candidato concorrente deveria ser eleitor de qualquer distrito eleitoral da Assembleia naquele Estado. No entanto, o referido candidato, V. Padmavathi do Partido do Congresso Político Indiano, foi eleitor no círculo eleitoral da Assembleia KR Pura em Karnataka.

Durante a apresentação dos símbolos, três independentes apontaram que aceitar a sua nomeação violava a lei. Após as conversações, foram solicitados esclarecimentos ao chefe eleitoral de Tamil Nadu, após o que a sua nomeação foi rejeitada após um impasse de 10 horas. A lista de candidatos, inicialmente anunciada como 47, foi revisada e o Formulário 7A, listando 46 candidatos concorrentes, foi exibido no escritório da Corporação.

Em seguida, uma ordem foi emitida na noite de terça-feira (21 de janeiro de 2025) para dispensar o Sr. Manish de suas funções.