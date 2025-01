Erode (Leste) por pesquisa: Com o AIADMK optando por ficar longe, as chances do DMK parecem brilhantes

Uma vez que o AIADMK, conhecido pela sua base tradicionalmente forte nos distritos ocidentais de Tamil Nadu, decidiu boicotar a Assembleia de Erode (Leste) nas eleições marcadas para 5 de Fevereiro, as cartas parecem estar empilhadas a favor do DMK. É a primeira vez que o principal partido da oposição se mantém afastado da disputa eleitoral no círculo eleitoral.

Desde a formação de Erode (Leste) em 2008 após a delimitação, o círculo eleitoral realizou sete eleições, incluindo três eleições para Lok Sabha (segmento da Assembleia do assento parlamentar de Erode em 2014, 2019 e 2024) e uma eleição suplementar em fevereiro de 2023. Em todas estas Em certas ocasiões, o AIADMK apresentou candidatos ou apoiou as nomeações dos seus parceiros eleitorais. Em três ocasiões o partido esteve do lado vencedor, enquanto em quatro ocasiões foi ultrapassado pelo seu principal adversário, o DMK.

Todos os reveses eleitorais sofridos pelo AIADMK ocorreram após a morte de Jayalalithaa em dezembro de 2016. Nos últimos cinco anos ímpares, a parcela de votos do partido variou do mínimo de 22,73% em 2024 ao máximo, 38,41% em 2021. Jayalalithaa estava vivo, o Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK), um aliado do AIADMK, conquistou a cadeira nas eleições para a Assembleia de 2011 com uma parcela de votos de quase 51%. Na pesquisa Lok Sabha de 2014 e nas eleições para a Assembleia de 2016, a pontuação do idoso dravidiano oscilou entre 42% e 44%.

Olhando para o historial do DMK no poder, o partido apresentou os seus candidatos nas eleições para a Assembleia de 2011 e 2016, e emergiu como perdedor em ambas as vezes. Ironicamente, VC Chandirakumar, o actual candidato do DMK, venceu como candidato do DMDK em 2011, derrotando o actual Ministro da Habitação, S. Muthusamy, que é a pessoa responsável pelas eleições parciais em curso. Na verdade, após a sua derrota, Muthusamy mudou-se para a vizinha Erode (Oeste) em 2016.

Embora Marumarlarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) tenha recebido a cadeira Erode Lok Sabha em 2019, seu titular A. Ganeshamurthi foi apresentado como candidato DMK e saiu vitorioso. Em 2021 e 2023, foi o Congresso, aliado do partido no poder, que nomeou os seus candidatos no círculo eleitoral da Assembleia de Erode (Leste).

Nas eleições de Lok Sabha de 2024, o DMK conquistou a cadeira de Erode. Nos últimos 14 anos e ímpares, o partido Dravidiano obteve a maior percentagem de votos, cerca de 56,6% em 2024, e a mais baixa, 24,7% em 2014.

Com muitos partidos importantes não participando nas eleições parciais, as chances de vitória de Chandirakumar, que concorre pela terceira vez em Erode (Leste), com uma parcela de votos muito maior, parecem brilhantes.