Erode (Leste): Uma enquete com poucos desafios para DMK

Em circunstâncias normais, uma eleição suplementar deveria ser uma auditoria política do desempenho do governo. Em Tamil Nadu, embora algumas eleições parciais tenham favorecido partidos da oposição, a maioria deles optou pelo regime no poder. Todo o Gabinete e a máquina oficial trabalham para atingir este objectivo, enquanto os partidos no poder tratam as eleições parciais como uma questão de prestígio.

No entanto, as próximas eleições para o círculo eleitoral da Assembleia de Erode (Leste), em 5 de Fevereiro de 2025, exigidas pela morte do legislador do Congresso, EVKS Elangovan, representam pouca ameaça para o regime governante. A apenas um ano das eleições para a Assembleia Geral, o Congresso afastou-se em favor do líder da sua aliança, o governante Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), que anunciou VC Chandirakumar, um antigo legislador do DMDK, como seu candidato.

Erode está testemunhando uma segunda votação eleitoral em dois anos. Em 2023, foi realizada uma eleição suplementar após o falecimento de Thirumagan Evera, filho do Sr. O Congresso conseguiu colocar o Sr. Elangovan nas eleições parciais com o apoio do DMK. Desta vez, o Congresso deixou a questão para o DMK, uma vez que os familiares do Sr. Elangovan não estão interessados ​​em opor-se.

O fascínio das eleições iminentes foi perdido no dia em que All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), o principal partido da oposição, anunciou a sua decisão de boicotá-las. Isto é surpreendente, dada a força organizacional do AIADMK na região ocidental, conhecida como cinturão Kongu.

Ainda hoje, o AIADMK é representado na Assembleia por mais membros desta região. A Aliança Democrática Nacional (NDA), liderada pelo BJP, também se mantém afastada das eleições parciais.

Num Estado onde as eleições parciais foram furiosamente contestadas e anunciavam uma mudança de regime, a decisão da AIADMK e da NDA de boicotá-las expõe a sua incapacidade de travar uma boa luta, e muito menos de garantir a vitória. O secretário-geral do AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, justificou a decisão do seu partido alegando que o partido no poder abusaria do seu poder e não permitiria que os eleitores votassem livremente.

Embora o partido no poder tenha uma vantagem nas eleições parciais, uma vez que os eleitores no círculo eleitoral geralmente não correm riscos ao eleger um candidato do partido da oposição, o AIADMK poderia ter deixado a sua marca se tivesse a companhia do BJP. A ausência de uma aliança forte, e não os “excessos do partido no poder”, como alega Palaniswami, é a razão por trás do boicote ao AIADMK.

As eleições parciais são importantes. As eleições suplementares de Dindigul Lok Sabha em 1973 anunciaram a chegada e o domínio permanente do AIADMK na política de Tamil Nadu. Em 1974, C. Aranganayagam (AIADMK), que mais tarde se tornou ministro nos gabinetes de MG Ramachandran e Jayalalithaa, venceu a votação para o círculo eleitoral da Assembleia Oeste de Coimbatore quando o DMK estava no poder. O DMK também venceu as eleições parciais quando o AIADMK estava no poder sob a liderança do MGR.

Foi o falecido líder do AIADMK, Jayalalithaa, quem enfatizou as pesquisas. Em 2002, ela e todo o seu gabinete fizeram campanha nas eleições suplementares de Sathankulam. Quando ele desentendeu-se com seu aliado e ator que virou político, Vijayakant, em 2011, ele o desafiou a apresentar o candidato de seu partido nas eleições suplementares do distrito eleitoral de Tenkasi, para provar sua força.

O partido começou a perder eleições parciais somente após sua morte em 2016. TTV Dhinankaran, sobrinho do confidente da Sra. Jayalalithaa, Sasikala, surpreendeu ao vencer a eleição parcial para o distrito eleitoral de RK Nagar, como independente, derrotando ambos para o DMK também como o AIADMK. candidatos.

O DMK conquistou 13 dos 22 assentos na Assembleia nas eleições realizadas paralelamente às eleições para Lok Sabha de 2019. Estes resultados prenunciaram o que estava por vir para o AIADMK no poder nas eleições para a Assembleia de 2021.

Actualmente, o AIADMK pode não ser capaz de representar qualquer desafio ao DMK se continuar a ser uma casa dividida, com uma facção liderada pelo Sr. Palaniswami e outra pelo seu antigo colega O. Panneerselvam. O partido também carece de um aliado forte que possa fazer pender a balança em determinados setores.

O surgimento de novos participantes como Tamilaga Vettri Kazhagam do ator Vijay e um bom show de Naam Tamilar Katchi nas pesquisas Lok Sabha de 2024, que obteve o reconhecimento da Comissão Eleitoral, representará mais desafios se o AIADMK não jogar bem as suas cartas.