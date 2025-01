Erodindo a solidariedade muçulmana no Turquestão Oriental

Turquestão Oriental, VIVA – Enquanto a ocupação chinesa do Turquestão Oriental completa 75 anos, os uigures, os cazaques, os quirguizes e outros povos turcos estão a sofrer genocídio, colonização e ocupação enquanto aguardam o apoio da comunidade internacional. No entanto, os governos do Paquistão e da Turquia, que declararam em voz alta a sua solidariedade para com os muçulmanos, optaram, em vez disso, por intensificar a sua aliança com a China, um regime que orquestrou uma das atrocidades mais violentas do nosso tempo e o pior ataque contra o Islão e os muçulmanos. da história.

“Isto é extremamente doloroso, pois não só enfraquece as suas reivindicações de liderança moral, mas também fortalece os esforços da China para erradicar o Turquestão Oriental e o seu povo”, disse Salih Hudayar, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Segurança do Governo do Turquestão Oriental no exílio e líder do Movimento Nacional do Turquestão Oriental, conforme relatado pela Global Strat View, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

O Turquestão Oriental, berço da civilização turca, é o lar de uigures, cazaques, quirguizes e outros povos turcos há milhares de anos. A sua população abraçou o Islão desde o século X, tornando-o um centro próspero da cultura e da ciência islâmica. Em 12 de outubro de 1949, a República Popular da China (RPC), liderada pelo ateu Partido Comunista Chinês, invadiu o Turquestão Oriental e derrubou a República independente do Turquestão Oriental em 22 de dezembro de 1949. Desde então, a China lançou uma campanha brutal de colonização, assimilação e ocupação.

Como relatou a Global Strat View, depois de Xi Jinping ter chegado ao poder em 2013, a República Popular da China lançou um genocídio que ocorreu em Maio de 2014 e, desde então, os uigures, cazaques, quirguizes e outras tribos turcas que são predominantemente muçulmanas no Turquestão. enfrenta um genocídio implacável nas mãos da República Popular da China liderada pelo Partido Comunista Chinês (PCC).

A República Popular da China destruiu ou danificou mais de 16 mil mesquitas, queimou milhões de Alcorões e outros textos islâmicos, proibiu o Ramadão e até criminalizou muitos nomes muçulmanos e a saudação islâmica “Assalam Alaikum” no Turquestão Oriental ocupado. Estas acções fizeram parte de um esforço sistemático para erradicar o Islão e a população de maioria muçulmana do Turquestão Oriental e substituí-los pelo ateísmo controlado pelo Estado e pelo colonialismo chinês.

A magnitude da brutalidade é chocante. Milhões de uigures e outros muçulmanos turcos foram enviados para campos de concentração, torturados, escravizados através de trabalhos forçados e até assassinados pelos seus órgãos, que foram depois vendidos a muçulmanos ricos como “órgãos halal”. Mais de 578.500 pessoas foram condenadas a penas que variam de 5 anos à prisão perpétua pelos chamados “crimes extremistas”, como “deixar crescer a barba”, “estudar o Alcorão”, “ter realizado a peregrinação sagrada” ou “usar um hijab”. “. “. “, além de se recusar a beber álcool ou comer carne de porco.

Centenas de milhares de mulheres no Turquestão Oriental foram esterilizadas à força, enquanto mais de 3,7 milhões de bebés foram abortados à força. As mulheres uigures e outros muçulmanos turcos são forçadas a casar com homens chineses ateus, no que é nada menos que uma violação patrocinada pelo Estado. As crianças uigures e outras crianças turcas foram separadas das suas famílias e quase um milhão são detidas em “orfanatos” e “internatos” estatais, onde são despojadas da sua língua, cultura, crenças e identidade islâmicas e doutrinadas para se tornarem ateus leais. . ao PCC e ao Estado Chinês. Estas ações foram uma estratégia calculada de erradicação cultural e física.

No entanto, à medida que este genocídio se desenrolava, a Turquia e o Paquistão – dois países muçulmanos proeminentes que afirmam ser correligionários e irmãos dos Uigures e de outros muçulmanos turcos no Turquestão Oriental – não só permaneceram em silêncio como também aprofundaram activamente a sua aliança com Pequim. A traição de Türkiye foi evidente. Apesar de partilhar laços culturais, étnicos, históricos e religiosos com os uigures e outros povos turcos do Turquestão Oriental, a Turquia adere activamente à “Pequim Primeira Política”, traindo os seus parentes turcos no Turquestão Oriental após a assinatura de um acordo secreto de cooperação militar em Dezembro. 1996, incluindo a produção conjunta do míssil superfície-superfície WS-1.

Türkiye continuaria a desempenhar um papel fundamental em ajudar a China a subverter e esmagar o nascente movimento de independência do Turquestão Oriental na Ásia Central entre 1997 e 2001. Enquanto os chineses perseguiam activamente os seus parentes turcos no Turquestão Oriental, o governo turco, incluindo o ” “MHP (Partido do Movimento Nacionalista) da Turquia, concedeu ao presidente chinês Jiang Zemin a Ordem do Estado, a medalha mais alta da Turquia, em abril 2000 como um símbolo da lealdade da Turquia à política de “Pequim primeiro”.

Em 2009, o então primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu o massacre de Urumchi como “genocídio”, dando falsas esperanças aos uigures de todo o mundo, apenas para reverter o curso em 2010 e assinar um perigoso acordo de cooperação estratégica em oito pontos, incluindo “segurança”. cooperação com a China. A Turquia comprometeu-se ainda a ajudar a China a reprimir o chamado “separatismo e terrorismo”, termos que Pequim utiliza para justificar as suas políticas genocidas no Turquestão Oriental.

Mais recentemente, em Julho de 2024, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, visitou o Turquestão Oriental e a China para fundamentar ainda mais esta traição. Elogiando o “desenvolvimento” da China na região, Fidan reiterou o compromisso da Turquia de cooperar com Pequim no “contraterrorismo” e a sua oposição às “actividades anti-China” que prejudicariam a integridade territorial e a soberania da China.

As ações de Türkiye no início de 2025 revelam um capítulo mais sombrio desta traição. Quase todas as semanas, dezenas de refugiados uigures são presos e detidos em centros de deportação na Turquia, à espera de serem entregues à China, um acto que equivale à assinatura da sua sentença de morte. Na semana passada, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, realizou uma conferência de imprensa com organizações de comunicação social nacionais e internacionais.

Afirmou que, no próximo período, Türkiye está determinada a continuar a sua cooperação com a China, sem dúvida à custa do Turquestão Oriental e do seu povo. Esta traição ao povo do Turquestão Oriental, que via a Turquia como um aliado e parente histórico, cultural e étnico, representa não só um profundo fracasso moral, mas também uma rejeição da própria identidade da Turquia como líder autoproclamado do mundo turco.

O papel do Paquistão é igualmente flagrante e duradouro. Apesar de ter sido fundado para ser um refúgio para os muçulmanos, o Paquistão tem sido um grande apoiante dos ataques mais violentos contra os muçulmanos da história. Após a ocupação chinesa do coração muçulmano do Turquestão Oriental, em Dezembro de 1949, em vez de condenar a ocupação chinesa, o Paquistão tornou-se o primeiro país muçulmano a reconhecer a República Popular da China em 1950.

Ao longo das décadas, Islamabad alinhou-se mais estreitamente com Pequim, tornando-se um “aliado para todas as condições meteorológicas”, transportando refugiados uigures para a China e apoiando as políticas coloniais e genocidas opressivas da República Popular da China. Após o lançamento da campanha genocida em curso, o Paquistão apoiou repetidamente a campanha genocida da China, ecoando a propaganda chinesa e elogiando o genocídio da China no Turquestão Oriental como uma “conquista notável no campo dos direitos humanos” e do “antiterrorismo”.

O Corredor Económico China-Paquistão (CPEC) ilustra ainda mais o envolvimento de Islamabad. Este projecto de infra-estruturas, que liga Kashgar, no Turquestão Oriental, a Gwadar, no Baluchistão, é um gasoduto colonial que permite a Pequim explorar os recursos do Turquestão Oriental, ao mesmo tempo que fortalece a sua ocupação e expande a influência de Pequim em todo o Sul da Ásia. Na semana passada, o Paquistão e a China anunciaram planos para expandir o CPEC, sinalizando a sua priorização dos laços económicos com Pequim em detrimento das suas responsabilidades e obrigações islâmicas para com os seus irmãos muçulmanos no Turquestão Oriental.

Esta traição da Turquia e do Paquistão estabelece um precedente perigoso. Sendo dois países líderes de maioria muçulmana, as suas ações servem de modelo para outros países muçulmanos adotarem políticas semelhantes de silêncio e cumplicidade. Os países que anteriormente poderiam ter apoiado o Turquestão Oriental estão agora a seguir o exemplo de Ancara e Islamabad, dando prioridade aos ganhos económicos em detrimento das suas obrigações islâmicas para com os seus irmãos muçulmanos no Turquestão Oriental ocupado. Este efeito dominó cria uma normalização alarmante de ignorar os muçulmanos oprimidos do Turquestão Oriental em busca de ganhos políticos e financeiros.

A hipocrisia da Turquia e do Paquistão torna-se ainda mais clara quando comparada com a resposta da Índia à campanha de colonização e ocupação da China no Tibete. A Índia, um país maioritariamente hindu, fornece refúgio desde a década de 1950 aos tibetanos que fogem da ocupação chinesa, acolhendo o governo tibetano no exílio em Dharamsala e defendendo a sua causa.

Entretanto, a Turquia e o Paquistão, apesar de afirmarem defender o Islão, aliaram-se ao regime mais anti-Islão da história. As suas ações revelam o vazio da sua retórica e a sua falência moral.

O povo do Turquestão Oriental não procura misericórdia; Eles exigem ação. A luta do Turquestão Oriental é um teste decisivo para o compromisso do mundo com a justiça e a dignidade humana e, igualmente importante, é um teste decisivo para o compromisso do mundo islâmico, especialmente da Turquia e do Paquistão, com as suas próprias crenças.

“Para o povo do Turquestão Oriental, a luta para restaurar a sua independência é uma luta existencial, porque eles têm apenas duas opções: independência ou extermínio. Os esforços da República Popular da China e do seu PCC ateu para nos eliminar não terão sucesso. “A nossa luta continuará até que o Turquestão Oriental seja novamente livre e independente, a nossa cultura e fé sejam restauradas e o nosso povo esteja a salvo da opressão e da subjugação”, disse Salih Hudayar, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Segurança do Governo do Turquestão Oriental no exílio. . e Líder do Movimento Nacional do Turquestão Oriental.

“O Turquestão Oriental não esquecerá aqueles que nos apoiaram nem aqueles que nos traíram. “Cabe ao mundo decidir de que lado da história quer estar”, acrescentou.