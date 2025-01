Erodir (Leste) até 2025 | Dinheiro não contabilizado de ₹ 1 lakh apreendido

Na quinta-feira, as autoridades eleitorais apreenderam 1 lakh em dinheiro transportado em um carro sem documentos válidos no posto de controle de Karungalpalayam na cidade.

Depois que a Comissão Eleitoral da Índia anunciou as eleições parciais para o círculo eleitoral de Erode (Leste) em 7 de janeiro, programadas para serem realizadas em 5 de fevereiro, o modelo de código de conduta (MCC) entrou em vigor e as inspeções de veículos em todo o distrito eleitoral.

Pela manhã, uma equipe voadora verificou um carro que viajava de Pallipalayam, no distrito de Namakkal, para Erode e encontrou o dinheiro. O empreiteiro do governo que estava no carro não apresentou nenhum documento válido, o que levou a equipe a confiscar o dinheiro.

O oficial eleitoral distrital e coletor Raja Gopal Sunkara aconselhou as pessoas a portarem documentos válidos se transportarem dinheiro superior a Rs 50.000.