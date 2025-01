Erodir (Leste) até 2025 | Eles inspecionam assembleias de voto vulneráveis

O oficial eleitoral distrital e coletor Raja Gopal Sunkara inspecionou seções eleitorais vulneráveis ​​​​no distrito eleitoral da Assembleia de Erode (Leste), que está programado para ir às urnas na quarta-feira, 5 de fevereiro. Ele também conversou com autoridades sobre os acordos.

Um total de 237 assembleias de voto foram instaladas no círculo eleitoral, das quais nove foram identificadas como vulneráveis. O coletor, junto com o superintendente da polícia G. Jawahar, inspecionou as seções eleitorais nas ruas BP Agraharam, Rajajipuram, Valayakara e Agraharam e discutiu os preparativos com as autoridades.

Ele disse que microobservadores monitorariam o processo de votação nessas mesas e câmeras seriam instaladas para vigilância contínua. Os aspectos de segurança também foram revistos detalhadamente para garantir que os eleitores possam votar sem medo.