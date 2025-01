Erodir (Leste) até 2025 | Sala de controle estabelecida no escritório da Erode Corporation

O comissário da Corporação e oficial distrital do eleitorado da Assembleia de Erode (Leste) instruindo a equipe na sala de controle instalada no escritório da Corporação em Erode, em Tamil Nadu, na quarta-feira. | Crédito da foto: M. GOVARTHAN

Uma sala de controle foi instalada na sede da Erode Corporation na quarta-feira para que o público apresentasse reclamações relacionadas às eleições.

A votação para o círculo eleitoral da Assembleia de Erode (Leste) está programada para ser realizada em 5 de fevereiro, para a qual o envio de nomeações começará em 10 de janeiro.

O oficial de retorno do grupo constituinte e comissário da corporação, N. Manish, disse que o modelo de código de conduta entrou em vigor na terça-feira e o público poderia apresentar reclamações relacionadas às eleições pelo telefone 94890-93223. Após a recepção das reclamações, os funcionários eleitorais conduziriam uma investigação e iniciariam as medidas necessárias. “A sala de controle funcionará 24 horas por dia”, disse ele.

As reclamações relacionadas com violações do MCC também poderiam ser apresentadas através da aplicação cVIGIL e os funcionários encaminhariam-nas às autoridades competentes para as medidas apropriadas. O oficial eleitoral distrital e coletor Raja Gopal Sunkara inspecionou a sala de controle e manteve conversações.