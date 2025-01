Erodir (Leste) por escolha | Começa a verificação de primeiro nível de EVMs

A verificação de primeiro nível das máquinas de votação eletrônica (EVM) e das trilhas de auditoria em papel verificável do eleitor (VVPAT) a serem usadas para a eleição parcial no círculo eleitoral da Assembleia de Erode (Leste), cuja data ainda não foi anunciada, começou na segunda-feira . .

A eleição suplementar tornou-se necessária após a morte do MLA EVKS Elangovan em Chennai, em 14 de dezembro. O círculo eleitoral foi declarado vago pelo Secretário da Assembleia Legislativa e a Comissão Eleitoral da Índia foi informada.

Esta é a segunda vez desde as eleições para a Assembleia de 2021 que o círculo eleitoral fica vago. O filho do Sr. Elangovan, E. Thirumagan Everaa, que conquistou a cadeira em 2021, morreu em 2022, após o que o Sr. Elangovan concorreu e foi eleito pelo mesmo círculo eleitoral.

Recentemente, os EVMs e VVPATs, que estavam armazenados no cofre das instalações da Erode Corporation, foram transferidos para o Erode Divisional Revenue Office.

O oficial eleitoral distrital e coletor Raja Gopal Sunkara disse à mídia que uma equipe de seis engenheiros da Bharat Electronics Limited, Bengaluru, iniciou o processo de verificação que deve ser concluído em cinco dias. O coletor alegou que os engenheiros verificariam 480 unidades de votação, 480 unidades de controle e 480 VVPATs e uma certificação seria emitida após a conclusão. “Assim que a Comissão Eleitoral notificar as eleições parciais, estaremos prontos”, acrescentou.

De acordo com os cadernos eleitorais definitivos divulgados na segunda-feira, o círculo eleitoral tem 2.26.433 eleitores: 1.09.636 homens, 1.16.760 mulheres e 37 eleitores do terceiro género. Um total de 237 assembleias de voto estão localizadas em 53 locais do distrito eleitoral.