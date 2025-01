ES Suresh Babu reeleito secretário distrital do CPI(M) Palakkad

O secretário distrital do CPI(M), EN Suresh Babu, foi reeleito para um segundo mandato na conferência distrital do partido que terminou em Chittur, perto daqui, na quinta-feira.

Babu, 54 anos, ascendeu ao cargo depois de trabalhar nas alas estudantis e juvenis do CPI(M). Ele foi presidente da área SFI Chittur e secretário do bloco DYFI. Ele também foi secretário local do CPI(M) Perumatti e secretário da área de Chittur. Atualmente é vice-presidente distrital do CITU e diretor da Malabar Cements.

Quarenta e quatro membros, incluindo o Sr. Babu, foram seleccionados para o comité distrital, dos quais oito eram novos membros. Estes incluem KS Saleekha, P. Mammikutty, A. Prabhakaran, V. Chenthamarakshan, VK Chandran, S. Ajayakumar, TM Sasi, PN Mohanan, TK Narayanadas, Subaida Ishak, M. Hamza, S. Krishnadas, MR Murali, K Nandakumar, UT Ramakrishnan, KC Riyazuddin, CP Babu, CR Rajeev, K. Krishnankutty, TK Noushad, Nitin Kanichery, K. Binumol, K. Preman, K. Santhakumari, KD Prasenan, CK Chamunni e PP Sumod.

Os novos participantes são R. Jayadevan, N. Sarita, CP Pramod, NB Subhash, TK Achuthan, T. Kannan, Gopalakrishnan e C. Bhavadas.

Cinco membros foram destituídos do comitê cessante. Eles são TN Kandamuthan, A. Anitanandan, Girija Surendran, Vinayakumar e VK Jayaprakash.