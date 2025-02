Escavação de Hydraa em Batukamma Kunta produz água

A Agência de Resposta a Desastres e a Proteção da Associação de Hyderabad (Hydraa) embarcaram na tarefa de reviver o lago Kunta Bathukamma em Amberpet, que, a partir de agora, existe apenas nos registros da Autoridade de Desenvolvimento Metropolitano de Hyderabad (HMDA).

Na terça -feira, os veículos terrestres destacados pela Hydraa escavaram parte da terra, onde se diz que o lago existia, revelando água por baixo, a uma profundidade de aproximadamente um metro. As autoridades de Hydraa disseram que a água é a prova da existência do lago e que a agência o reviveria.

O renascimento do lago seria equivalente à reconstrução de um lago no local, porque não existem nenhuma das estruturas associadas a um tanque lá. O aterro de Bund e Lake são completamente apagados, sem canais de entrada ou saída de água. No entanto, o chefe da Hydraa, Av Ranganath, diz que ambas as estruturas seriam construídas novamente se a proposta do Revival receber uma piscadela ao governo.

“Enviamos a proposta renascentista de Batukamma Kunta ao governo, e estamos aguardando a sanção administrativa. Depois de receber a sanção, pediremos propostas para o renascimento do lago ”, disse Ranganath.

Uma notificação preliminar para Batukamma Kunta foi emitida apenas em 2021, embora seja um dos 185 lagos identificados no distrito de Hyderabad. Sua extensão é demarcada em mais de 14 acres, com água estendida. Juntamente com o buffer, a extensão é superior a 16 acres, de acordo com as estimativas de Hydraa.

No entanto, apenas cerca de 5,15 acres de terra estão abertos do lago, sem invasões. Até essa terra é reivindicada por uma pessoa particular como a dele, que se aproximou do Tribunal Superior contra tentativas para o avivamento. No entanto, o Tribunal Superior reconheceu a existência de um lago no local e o redirecionou para um tribunal inferior em relação à disputa pelo título, após o que Hydraa assumiu a terra e iniciou as obras de escavação. Batukamma Kunta é um dos seis lagos para os quais a restauração está nos cartões, disse Ranganath.

Os outros lagos incluem Bam Rukn -ud -daula, Rajendranagar, Thammidikunta, Madhapur, Sunnam Cheruvu, Borabanda, Nalla Cheruvu (Kukatpally) e Nalla Cheruvu (Uppal).