Escola Anglo-Indiana Breeks Memorial em Udhagamandalam completa 150 anos

Uma imagem impressionante da icônica Igreja de Santo Estêvão contra um céu azul claro preenche meus sentidos enquanto subo as colinas em uma manhã nublada em Udhgamandalam. Um serviço de comunhão está sendo realizado em homenagem a James Wilkinson Breeks (1830-1972), o primeiro comissário dos Nilgiris. No cemitério, localizado no terreno inclinado atrás da igreja, o coletor do distrito de Nilgiris, Lakshmi Bhavya Tanneeru, e os ex-alunos da Breeks Memorial School lembram suas contribuições para a educação enquanto colocam a coroa de flores em sua lápide memorial. “Que dia emocionante este foi”, diz Mark Blackett-Ord, da família Breeks, que viajou com sua filha Elinor Corfield de Londres para homenagear a ocasião histórica – as celebrações do sesquicentenário da Breeks Memorial Anglo Indian School.

Mark Blackett-Ord, descendente de James Wilkinson Breeks, o primeiro comissário dos Nilgiris nas celebrações do sesquicentenário da Breeks Memorial School em Ooty | Crédito da foto: SATHYAMOORTHY M.

O evento, Bandwagon 150, marca uma reunião global de ex-alunos da Breeks Memorial Anglo Indian School e de sua instituição irmã, a Breeks Higher Secondary School. “Somos os parentes mais próximos de Breeks. Ele foi um administrador anglo-indiano de sucesso. Como muitos ingleses, ele foi para a Índia quando tinha apenas 19 anos. “Ele foi educado no East India College, na Inglaterra, fundado na década de 1820 especificamente para pessoas que trabalhavam como administradores da Companhia das Índias Orientais”, explica Mark.

O colecionador distrital de Nilgiris, Lakshmi Bhavya Tanneeru e Mark Blackett-Ord, um descendente de James Wilkinson Breeks, prestam homenagem no cemitério de Breeks na Igreja de St Stephens em Ooty. Crédito da foto: SATHYAMOORTHY M.

Breeks tinha apenas 40 anos quando se tornou comissário dos Nilgiris. “Meu pai herdou sua casa na Inglaterra. “Cresci naquela propriedade rodeado de fotografias e cartas de Breeks”, lembrou, acrescentando que a escola era uma instituição extraordinária. “Aprendemos como a escola e a comunidade ainda hoje compartilham os valores de Breeks”, diz Elinor, acrescentando que foi incrível que a comunidade local tenha criado uma escola em sua memória. “Ele vem de uma formação agrícola. Ele estava particularmente interessado em pesquisar as comunidades locais como todas e em compreender os Nilgiris. Através das suas cartas, entendemos que ele estava a solicitar dinheiro para pesquisar e documentar culturas únicas das comunidades locais, pois parecia preocupado com a perda delas. Isso foi na década de 1870. Ele enfatizou a pesquisa”, acrescenta. Deepak Bojraj, do grupo dos anos 1970 que localizou Mark, diz que sua educação escolar o ajudou a seguir seus sonhos e a se tornar um cineasta.

Um legado notável do Raj, Breeks, que existe desde 1874, está alojado numa estrutura imponente com vista para Charing Cross, o limiar deste popular destino de férias. Com características arquitetónicas únicas, o edifício não só tem elevado valor patrimonial como também leva o nome do primeiro colecionador (então comissário) do distrito de Nilgiris.

Uma seção de ex-alunos, incluindo D Radhakrishnan, o primeiro presidente da Breeks Alumni Association com Mark Blackett-Ord e sua filha Elinor Corfield na Igreja de Santo Estêvão | Crédito da foto: SATHYAMOORTHY M.

D Radhakrishnan, jornalista aposentado e primeiro presidente da Breeks Alumni Association, diz que a instituição faz parte da paisagem cultural de Nilgiri em termos de patrimônio e educação. “Tocou muitas vidas, especialmente aquelas de famílias de classe média que sonhavam com uma educação de qualidade. A tarifa na década de 1970 era de 15 rúpias! Destaquei-me com entusiasmo nos esportes, futebol, críquete, hóquei ou atletismo.” Ele se lembra de seu professor de inglês Paul Xavier, que compartilhava um excelente relacionamento entre alunos e professores e os ajudava a dominar o idioma. “Eles nos pararam quando estávamos falando em Tamil. Fomos educados em etiqueta. Nosso professor Saldanha, que nos ensinou geografia, sempre corrigia nossa pronúncia em inglês. Entre todos os legados dos britânicos, seja o Lawley Institute ou os Assembly Rooms, a Breeks Memorial School é a maior glória: uma instituição onde o coletor distrital é o presidente ex officio da administração escolar.

K Saravana Chandar, atual diretor e correspondente da Breeks Memorial School, lembra-se da época em que a literatura inglesa era ensinada na escola. “Estudamos cuidadosamente obras literárias de poetas da era romântica, romances e épicos como Paraíso Perdido. O marco dos 150 anos lembra-nos que devemos avançar, mas permanecer enraizados nos valores desta grande instituição.”

Uma manifestação em homenagem a James Wilkinson Breek, o primeiro comissário dos Nilgiris, começa na Igreja de St Stephens | Crédito da foto: Sathyamoorthy M.

Além de formar uma associação eficaz de ex-alunos, os ex-alunos também realizaram um comício, um lembrete da história da instituição na transmissão de educação de qualidade e da necessidade de levar adiante o legado.

Os organizadores fizeram bom uso das redes sociais para se conectarem com ex-alunos de todo o mundo. “Postei uma mensagem no Facebook e milhares de pessoas responderam, transformando isso em um movimento”, diz R Padmanabhan, do grupo de 1988 e coordenador do Bandwagon 150. Ele explica que Breeks nunca teve reuniões há muito tempo. “Há uma parceria forte para garantir maior transparência a todos os stakeholders. “Queremos contribuir para o desenvolvimento da escola e trazer de volta os dias gloriosos.”

Culto de comunhão em homenagem a James Wilkinson Breek, o primeiro comissário dos Nilgiris na Igreja de St Stephens | Crédito da foto: SATHYAMOORTHY M.

Octavius ​​​​Bunsha do lote de 1985 pede apoio governamental para desenvolver a escola. “A escola me deu uma base sólida não só na educação, mas também nas lições de vida. É hora de vingança. Temos uma proposta para lançar em breve um laboratório de informática”, afirma. Vijay Balakrishnan do lote de 1970 voou dos Estados Unidos para participar do evento. “Ocupei cargos de tecnologia e liderança e me apaixonei por escrever depois de me aposentar. “Tudo isso foi possível graças à educação abrangente que recebemos em Breeks”, diz ele, acrescentando: “Houve uma ênfase na lógica e na criatividade”.