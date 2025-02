Em uma repressão significativa antes das eleições da Assembléia de Delhi 2025, as agências de aplicativos apreenderam dinheiro, narcóticos, lingotes, licores e presentes que valem mais de ₹ 218 milhões de rúpias durante o monitoramento e vigilância sob a implementação do modelo de comportamento de código (MCC ).

De acordo com o escritório do diretor eleitoral, Delhi, as apreensões incluem ₹ 38,64,20.564 em dinheiro, marcando um aumento incrível de 202% em comparação com o dinheiro recuperado durante as eleições da Assembléia de 2020 de Delhi.

A vigilância intensificada também levou ao registro de 2.703 FIR sob vários atos, excedendo o total de 2.067 assinados registrados durante as eleições completas de 2020. A posição do oficial eleitoral declarou que os esforços continuarão a garantir que sejam livres, justos e indutivo. Eleições gratuitas em Delhi.

– anos