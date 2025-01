Escolha de Delhi: não me preocupo com visitas de alto perfil, os eleitores de Valmiki Basti estão procurando apenas oportunidades de emprego

As bandeiras do partido no Valmiki Basti de Nova Délhi mudam a cada poucos minutos, o que reflete a atividade política agitada no círculo eleitoral da qual o chefe do partido Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal está procurando uma re -eleição contra Bharatiya Janata (BJP) Parvesh Singh e o Congresso do dikshit de Dikshit de Sandeep Dikshit, dikshit da dikshit da dikshit da dikshit de Bharatiya Janata (BJP).

Na terça -feira à tarde, a área foi inundada com as bandeiras do Congresso quando o líder do Partido Rahul Gandhi e o Sr. Dikshit caíram, conversaram com seus moradores e ofereceram respeito no templo de Valmiki. Alguns minutos após a partida, as bandeiras do Congresso foram substituídas pelas bandeiras do BJP antes de uma visita de seus ativistas. Muito em breve, a área mudou as cores para o amarelo e o azul da AAP antes da entrada dos trabalhadores que transportam brochuras do partido no poder.

Observando a ação à distância, Vinod Pihal, um funcionário de 56 anos da Corporação Municipal de Nova Délhi (NDMC), disse que não ficou impressionado com a onda de figuras políticas de alto nível.

“A maioria dos moradores pertence a comunidades de castas programadas e trabalha no NDMC. A preocupação mais premente aqui é que nossos filhos, ao contrário de nós, são bem educados, mas desempregados. Queremos alguém que cria empregos para eles ”, disse ele.

Ishwar Ujainwal, 66 anos, trabalhador aposentado da NDMC, disse: “A comunidade Valmiki na capital conseguiu educar seus filhos. Mas o problema da falta de empregos pairam sobre nós, já que as empresas privadas não estão dispostas a levar os membros da nossa comunidade e há muito poucos trabalhos do governo.

Valmiki Basti, nos últimos anos, viu vários líderes de alto perfil de perto. Em 2013, ele testemunhou o Sr. Kejriwal coletando ‘Jhaadu’ (símbolo eleitoral da AAP), derrotando o então primeiro -ministro, Sheila Dikshit e se tornando o CM. Em 2014, o primeiro -ministro Narendra Modi lançou a missão Swachh Bharat do templo de Valmiki, onde Mahatma Gandhi viveu por um ano. A área permanece no centro do estágio de política, pois 12 dos 70 assentos da Assembléia são reservados para as comunidades de SC, e Valmikis inclui grande parte dos eleitores de SC de Delhi.

Opinião dividida

Enquanto AAP, BJP e Congresso fizeram várias promessas de mitigar a crise do desemprego, os eleitores aqui parecem estar divididos sobre o qual o manifesto do partido combina melhor a eles.

Rahul, 40, um operador de entrada de dados, disse: “AAP fez promessas altas, mas fez pouco trabalho”. Contrapando, Jai Kishan, 71 anos, outro funcionário aposentado da NDMC, disse: “AAP fez esforços, mas é o BJP no centro que os detém”.