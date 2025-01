Escolha de Delhi: queremos um salário decente, não as dores mensais de dinheiro, digamos que os trabalhadores de Anganwadi

“Humein muft ke land nahi chahiye, apne haq ke land chahiye (Não queremos caridade, queremos dinheiro que merecemos) ”, diz Cangeeta Mishra, 45, um trabalhador de Anganwadi no Sonia Vihar, do Nordeste de Delhi, no final de seu turno de oito eras.

A Sra. Mishra refere -se à ajuda financeira mensal prometida pelos três principais partidos políticos: o Partido Aam Aadmi (₹ 2.100), Congresso (₹ 2.500) e o Partido Bharatiya Janata (₹ 2.500) antes da eleição da Assembléia e o termo “mero” serviço de lábios.

Ela ganha muito menos do que o salário mínimo pelo trabalho não qualificado (₹ 18.066) e diz que sua baixa renda e crescente custo de vida estarão em sua mente quando lançar seu voto em 5 de fevereiro.

Anju Sharma, 52, uma Asha, também expressa reservas em promessas mensais de dinheiro. “Estávamos na vanguarda durante a Covid-19, durante os quais assumimos muitos riscos. Mesmo assim, eu posso fazer apenas ₹ 7.000-8.000 por mês. As partes prometem dinheiro às mulheres, mas teria sido melhor se elas nos pagassem um salário decente para começar ”, diz ela.

Nos últimos anos, a ASHA (ativista de saúde social credenciada) e trabalhadores de Anganwadi, que formam a coluna da luta do país contra doenças infecciosas e fornecem serviços de saúde e saúde infantil e infantil e serviços de saúde infantil, mantiveram vários protestos na capital nacional que exigem melhor pagamento.

Muitos trabalhadores de Anganwadi O hindu Ele falou disse que, apesar de estar na primeira linha da luta do país contra a pandemia, eles ainda são considerados “voluntários” em vez de “funcionários”.

Na quinta -feira, a Federação de Trabalhadores e Facilitadores da Índia de Asha escreveu ao Ministro da Saúde da União JP Nadda, buscando reconhecimento como funcionários formais com direitos legais.

Padrões de elegibilidade

Ao prometer a ajuda mensal de ₹ 2.100 através do Mahila Samman Yojana, a AAP excluiu os funcionários do governo do escopo do esquema proposto.

Vários trabalhadores de Anganwadi disseram estar preocupados com sua elegibilidade para o esquema porque, enquanto trabalham para o governo, eles não são oficialmente reconhecidos como funcionários.

Savita Rawat, uma assistente e viúva de Anganwadi, é uma delas. Ela recebe uma pensão mensal de ₹ 2.500 através do Plano de Pensões de Délhi para as mulheres com problemas.

A Sra. Rawat diz que sua carga de trabalho aumentou nos últimos anos, principalmente desde que se tornou obrigatória para os trabalhadores da ASHA e Anganwadi registrarem atividades diárias no aplicativo móvel pós -branco, no qual às vezes os problemas técnicos enfrentam.

Os trabalhadores de Anganwadi recebem um honorário de ₹ 12.720 todos os meses, enquanto os assistentes recebem ₹ 6.810 por mês. Ashas ganhou uma bolsa mensal de ₹ 3.000 e valores adicionais para concluir tarefas específicas, que podem adicionar até ₹ 7.000-8.000.