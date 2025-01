Escolhas dos playoffs do futebol universitário, programação: previsões anti-propagação, probabilidades para jogos do Bowl nas quartas de final

Ele futebol universitário O campo dos playoffs foi reduzido para oito equipes à medida que continuamos avançando no primeiro grupo de 12 equipes. Na véspera e no dia de Ano Novo, as equipes restantes lutarão no tradicional Six Bowls de Ano Novo pelo direito de avançar para as semifinais, à medida que nos aproximamos da coroação do campeão nacional na temporada de 2024. A primeira rodada deixou muito a desejar. em termos de emoção, mas a esperança é que as quartas de final se concretizem.

A programação de três jogos de quarta-feira começa com o quinto colocado Texas lutando contra o quarto colocado Arizona State no Peach Bowl antes de passar para uma revanche monumental no Rose Bowl colocando o oitavo colocado Ohio State contra o primeiro colocado Oregon pré-classificado. Finalmente, a ação das quartas de final termina com Notre Dame, sétima colocada, lutando contra a Geórgia, segunda colocada, no Sugar Bowl.

A ação começou na terça-feira, quando o Penn State, sexto colocado, escapou do Boise State, terceiro colocado, para garantir uma vitória no Fiesta Bowl e uma vaga nas semifinais.

Os especialistas da CBS Sports revelaram suas escolhas para as quartas de final do College Football Playoff, então vamos dar uma olhada no que esperar neste fim de semana.

Todo o horário do leste

Peach Bowl: (5) Texas vs. (4) Estado do Arizona

13h00 | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – A capacidade do Arizona State de vencer pelas margens tem sido fundamental para seu sucesso nesta temporada, e acho que será a maneira de manter as coisas próximas contra um time do Texas que tem tendência a deixar pontos na tabela na zona vermelha. Graças ao jogo importante de Cam Skattebo e às paradas oportunas de uma defesa que construiu um bom perfil estatístico contra o passe, os Sun Devils devem ser capazes de manter o jogo disputado. Escolha: Estado do Arizona +13,5 –Chip Patterson

Rose Bowl: (8) Estado de Ohio vs. (1) Oregon

17:00 | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – O estilo de jogo no primeiro encontro não foi por acaso. Na verdade, você poderia argumentar que ambas as ofensas deixaram alguns pontos no tabuleiro. Temos visto muitos jogos com muitos gols nos últimos anos, quando times de elite se enfrentam. Dadas todas as estrelas do lado ofensivo da bola para ambas as equipes, faz sentido. O avô de todos promete ser outro caso de alta pontuação. Escolha: maiores de 55 anos –Tom Fornelli

Açucareiro: (7) Notre Dame vs. (2) Geórgia

20:45 | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – A Geórgia é a ligeira favorita, de acordo com o consenso da SportsLine, o que me faz pensar. Os Bulldogs entram nos playoffs por 1 a 9 contra o spread como favoritos nesta temporada. Não há dúvida de que a Geórgia teve um calendário mais difícil do que o Notre Dame, e a rotina se mostrou com duas vitórias na prorrogação no final da temporada, mas nos perguntamos se os Bulldogs estão permitindo que os adversários ditem melhor o ritmo desses jogos, resultando em uma situação mais acirrada. . resultados menos esperados. Gunner Stockton parece ser um jogador zagueiro, mesmo que não seja o passador mais talentoso, mas isso funciona a favor de Notre Dame com uma das melhores defesas de passe do país. Tudo aponta para uma vitória do Notre Dame, mesmo com a capacidade de Kirby Smart em preparar seus times para os playoffs. Escolha: Notre Dame +1,5 -Brandon Marcello

Fiesta Bowl: (6) Penn State vs. (3) Estado de Boise

19h30 (terça-feira) | ESPN, fubo (Experimente gratuitamente) – A Penn State conseguiu tirar vantagem dos erros do SMU no primeiro round, mas os Broncos raramente cometem erros. Na verdade, Boise State está empatado em segundo lugar nacionalmente em perdas, com apenas quatro fumbles e quatro interceptações. Até o estável Nittany Lions teve 13 derrotas. Em última análise, isso significa que o jogo permanecerá mais disputado do que o esperado durante quatro trimestres. Escolha: Estado de Boise +11 –Shehan Jeyaraja