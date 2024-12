Escolhas, tendências e probabilidades de apostas do College Football Bowl para 2024-25: especialista em Las Vegas revela previsões

A programação do CFP e do futebol universitário de 2024-25 está começando a se encerrar, mas ainda há alguns grandes confrontos pela frente. As quartas de final do College Football Playoff começam na véspera de Ano Novo com o 3º Boise State contra o 6º Penn State, e os Nittany Lions com classificação inferior são os favoritos de 11,5 pontos nas últimas probabilidades de futebol universitário por meio do consenso SportsLine. Os outros três jogos do playoff acontecerão no dia de Ano Novo, já que o nº 1 do Oregon está com +2,5 contra o nº 8 do estado de Ohio e o nº 5 do Texas está com -12,5. contra o número 4 do estado do Arizona e o número 2 da Geórgia é -1 contra o número 7 Notre Dame.

Restam mais oito jogos bowl e seis deles são confrontos de times Power Four, então os apostadores de futebol universitário têm muito em jogo nos próximos dias. Antes de garantir qualquer escolha de futebol universitário, certifique-se Confira o guia de apostas em futebol universitário do lendário handicapper de Las Vegas, Bruce Marshall.

Durante anos, Marshall, com sede em Las Vegas, foi sinônimo de The Gold Sheet, o famoso boletim informativo de apostas esportivas. Com experiência em trabalho detalhado e reportagens esportivas enquanto estava na faculdade, Marshall ingressou na TGS em 1981, quando foi contratado pelo lendário Mort Olshan e atuou como editor executivo por muitos anos.

Convidado muito procurado em vários programas esportivos de rádio e televisão em todo o país, o amplo trabalho editorial de Bruce apareceu no Las Vegas Review-Journal, no New York Post e em muitos outros veículos. Ele ganhou vários títulos de deficiência e também está trabalhando em vários projetos de livros. Bruce também entra em ação em 31 de dezembro com um lançamento de 52-30 (+1869) em suas escolhas oficiais de apostas de futebol universitário da SportsLine.

Agora, utilizando sua técnica Tech Corner que avalia todas as tendências e novidades probabilidades de futebol universitárioMarshall voltou sua atenção para as apostas no futebol universitário para os próximos jogos de bowl e revelou escolhas para cada confronto. Acesse SportsLine para ver todas as escolhas.

Melhores previsões de futebol universitário para jogos de bowl

Uma das principais escolhas do futebol universitário que Marshall recomenda: Apoiar Minnesota (-7,5) contra Virginia Tech no Mayo Bowl de 2025 do Duke em 3 de janeiro.

Os Golden Gophers têm algumas tendências de apostas importantes a seu favor para este confronto. Eles estavam 9-2-1 contra o spread nesta temporada e 4-1 ATS fora de casa. O técnico PJ Fleck também está 5-0 em jogos consecutivos e ATS em jogos bowl. Enquanto isso, Virginia Tech cobriu apenas uma vez nos últimos quatro jogos desta temporada.

Espera-se que a maioria dos principais jogadores de Minnesota esteja em ação, enquanto vários relatórios observam que os Hokies estão perdendo mais de uma dúzia de titulares, tornando Minnesota a jogada valiosa neste número. Veja quais outras seleções fazer aqui.

Como fazer escolhas de jogos de futebol americano universitário

Marshall avaliou todos os outros confrontos e encontrou uma tendência de apostas chave de 20-6. Descubra o que é e obtenha análises de apostas para cada confronto no SportsLine.

Então, quais escolhas de futebol universitário você pode fazer com confiança e quais são as principais tendências de apostas que você precisa conhecer? Confira as últimas probabilidades de futebol universitário abaixo e então Visite SportsLine para ver quais times apostar, tudo do lendário especialista de Las Vegas que ganhou vários títulos de handicape descubra.

Bowls de futebol universitário e probabilidades de playoffs

Veja todas as seleções de tigelas de Marshall aqui.

Terça-feira, 31 de dezembro

ReliaQuest Bowl: Alabama vs. Michigan (+16,5, 44,5)

Sun Bowl: Louisville x Washington (+1,5, 49,5)

Citrus Bowl: Carolina do Sul x Illinois (+9,5, 49,5)

Texas Bowl: Baylor vs. LSU (+3,5, 63)

Fiesta Bowl: Penn State x Boise State (+11,5, 53,5)

Quarta-feira, 1º de janeiro

Peach Bowl: Texas x Arizona State (+12,5, 51)

Rose Bowl: Estado de Ohio x Oregon (+2,5, 55,5)

Açucareiro: Notre Dame x Geórgia (-1, 45,5)

Quinta-feira, 2 de janeiro

Gator Bowl: Duke vs. Ole Miss (-17,5, 51,5)

Sexta-feira, 3 de janeiro

Bowl de primeiros socorros: Norte do Texas vs. Estado do Texas (-13,5, 61)

Duke’s Mayo Bowl: Minnesota vs. Tecnologia da Virgínia (+7,5, 42,5)

Sábado, 4 de janeiro

Bahamas Bowl: Búfalo vs. Liberdade (+2,5, 51)