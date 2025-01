Nova Délhi implementou uma infinidade de leis para combater a exploração, mas 7,7 milhões de ‘limpadores humanos’ ainda se esforçam em condições rudes

Na quarta -feira é a Suprema Corte da Índia ordenado Interrompendo imediatamente a limpeza manual e as práticas perigosas de limpeza de esgoto e fossas sépticas nas capitais da quinta maior economia do mundo, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkat, Bengalur e Hyderabad.

O banco liderado pela justiça por Sudhanshu Dhulia ordenou às autoridades municipais que enviassem uma declaração detalhada na qual equivaleria a como e quando em suas cidades seria removida pela limpeza e limpeza manual do esgoto, com um prazo estabelecido para 13 de fevereiro.

O Supremo Tribunal emitiu uma ordem ao monitorar o veredicto em outubro de 2023, que era o termo do cargo de todos os estados e territórios da União para remover completamente a prática desumana da limpeza manual. Na quarta -feira, tribunal expressou sua frustração Através de constantes violações e desrespeitos. “Podemos dizer hoje que a limpeza manual é proibida a partir de agora? … Temos surgido de comandos. Nós o direcionamos: fazê -lo ou enfrentar as consequências”. O banco disse.

É improvável que esta última ordem seja um trocador de Rishabh Pamariya, 22, que começa a maior parte do dia indo a uma colônia brâmane próxima em Nazv, Jhansi, na Índia Central, onde a larina aberta ainda está sendo limpa em partes mais antigas do cidade.

Vindo da comunidade ‘Home’ – Dalit (anteriormente “intocável”) No fundo da pirâmide da casta hindu – esta é uma profissão de sua comunidade e não pode fazer nada.

Ele queria ser professor, mas depois que desistiu depois de se formar na oitava série, ele teve que começar a trabalhar como limpador e um limpador humano, como seus pais.

“Não importa o que você tenha se tornado, você sempre ficará em casa,” Diz sua mãe, Shati, que limpa a latrina à mão desde que se casou em adolescentes. Ele se lembra de ser pago de 5 a 8 rúpias por mês de cada família no início dos anos 90; Agora, seu filho recebe de 40 a 50 rúpias (0,47 a US $ 0,58) pelo mesmo trabalho. Mal é capaz de ganhar 8.500 rúpias por mês (US $ 100), não é suficiente para colocar o fim com o fim.

Muitos dalits e dalit subaquáticos são forçados a aceitar esse trabalho. “Somos impotentes e não temos outra fonte de receita”. Rishabh diz. “Como eu nem passava pelo ensino médio (10ª série), não estou qualificado para mais nada”.

Eles não sabem que o que fazem é ilegalmente. No entanto, como o vazio mecânico não pode mover as ruas estreitas e os caminhos sinuosos da vizinhança antes da independência, o município local contrata Rishabh e seus amigos (ou mesmo residentes locais) para puro séptico e manualmente.

“Quando alguém do bairro nos convida a limpar os poços sépticos, nós os deixamos manualmente e os limpamos” Ele diz. “Temos cerca de sete caras entre 18 e 24 anos para fazê -lo. Meu pai fez isso antes, mas agora ele está com o município e, como ele é velho, ele é difícil de manter a respiração com movimentos longos”.

Descreve a natureza do seu trabalho: “Primeiro eu decido e entro na fossa séptica na cueca através de uma abertura estreita. Há muito pouco oxigênio, então há apenas uma pessoa. Então eu preenchi a excreção humana nos baldes de vassoura e a encaminhará para o cara em pé por cima do tanque que vai jogar fora.

Eles recebem 500 rúpias (US $ 6) por uma tarefa potencialmente fatal. “Sim, perdemos alguns amigos pelo perigo do trabalho, mas o que podemos fazer?” Ele pergunta. “Quando há trabalho, precisamos estar disponíveis, porque é assim que ganhamos a vida. Mais 500 podem ajudar a apoiar nossas famílias”.

Sob A Lei sobre Remoção Manual e Construção da Lei Letrina Dry (BANS), 1993A Índia proibiu o emprego de artesanato, mas o estigma e a discriminação contra as comunidades que ainda existem.

A Índia, juntamente com o Paquistão e Bangladesh, continuou com alguns países onde a limpeza manual continua, apesar do oficial (e repetidamente) Proibição de emprego como limpadores artesanais e sua lei de reabilitação, 2013. A lei proíbe o emprego de pessoas como remoção manual e fornece provisões para sua reabilitação.

Enquanto Nova Délhi diz que essa prática é eliminada “Quase completamente”ainda terminou 7,7 milhões Os índios que ainda são forçados a limpar manualmente as secreções humanas. Apesar da proibição, a realidade sombria é que os produtos de limpeza humanos, forçados a limpar manualmente o ralo e os poços sépticos sem equipamentos ou máquinas de proteção, tornam -se vítimas dos perigos de seu trabalho, com muitas mortes inaceitáveis.

Estudo 2020 sob o nome ‘Limpeza manual na Índia: revisão da literatura ‘,,, “De acordo com o Censo (2011), existem 794.390 Larina seca na Índia, na qual as secreções humanas são manualmente puras; Além disso, existem 1.314.652 banheiros nos quais as secreções humanas são esvaziadas em drenagem aberta, que indivíduos da comunidade Dalit re -limpam. “

Problemas de morte e saúde

De acordo com Safai Karamchari Andolan (SKA)O movimento de trabalhadores sanitários, que tem mais de 6.000 voluntários em 24 países da Índia, premente os direitos dos trabalhadores, os artesanatos morrem a cada ano em esgoto devido à exposição a gases e patógenos venenosos. A maioria das mortes foi relatada em Gujarat (135), seguida por Tamil Nada (73) e Uttar Pradesh (37).

No entanto, diferentes órgãos estatais citam diferentes números de morte.

Diz a Comissão Nacional de Safai Karamcharis (NCSK) 631 pessoas morreram No país, enquanto limpava o esgoto e os poços sépticos nos últimos 10 anos. O Ministro Federal de S 453 indivíduos morreram de limpeza de esgoto e poços sépticos desde 2014.

Bezwada Wilson, Ska -‘s National Conjugator, disse à RT por telefone que quase não havia coleta dos dados do governo sobre a morte durante a limpeza manual. Seus registros de grupos, que são realizados desde 1993, mostram um número maior.

“Segundo nossos registros, cerca de 2.360 perderam a vida desde 1993.” Ele disse. “A maioria das mortes ocorreu entre 2010 e 2024, pois houve melhor monitoramento e coleta de dados. O governo não mantém dados apropriados e é constantemente negada essas mortes no Parlamento. “

“Como eles morrem castas marginalizadas, o governo não atribui importância” “ Ele acrescentou.

Não para na discriminação social. Devido à exposição frequente (e às vezes regular) a gases venenosos e clima da sarjeta, a vida útil dessas comunidades raramente tem mais de 45 anos, de acordo com o site da SKA.

E estudar O Instituto de Pesquisa e Treinamento de Babasaheb Ambedkar (Barti) diz que os artesanatos são confrontados com problemas de saúde mental e física devido à natureza depreciativa do trabalho e devido ao contato direto regular com a excreção humana.

“O contato manual com a excreção os expõe a várias doenças, como infecções de pele, dedos e membros podres, tuberculose, hepatite, leptospirose, helical e náusea”, “” Ele escreve.

O estudo acrescenta que alguns limpadores manuais perdem seu apetite após a exposição à excreção, à medida que os resíduos mata seu impulso.

“A maioria das mulheres de comunidades de limpeza feitas à mão geralmente depende de mascar tabaco (Gutt) e homens dependentes de bebidas alcoólicas, na tentativa de diminuir a natureza repulsiva de seu trabalho e ganhar seu estado de desesperança “,” Ele escreve.

A falta de governo irá

O orçamento federal indiano 2024-25 alocou 135,39 bilhões de rupians (US $ 1.584 bilhões) ao departamento de justiça social e emping, um aumento de 37% em comparação com o ano financeiro anterior. Mas Esquema de auto -emprego para reabilitação de produtos de limpeza feitos à mãoque haviam premiado anteriormente, não apareceu no orçamento.

De acordo com Ska -in Wilson, antes de 2013, o orçamento era de 5,7 bilhões de rúpias (US $ 67,74 milhões), mas depois de 2014 foi drasticamente reduzido para US $ 100 milhões (US $ 1,17 milhão) e depois mais adiante, em 50 milhões de rúpias (US $ 590.000) . “Desta vez, eles não atribuíram dinheiro que mostra que o governo não leva a sério o problema”, acrescentou.

Para eliminar a limpeza perigosa, pare a morte dos trabalhadores de esgoto e colegas sépticas e forneça sua segurança e dignidade, o Ministério da Justiça Social e a entrada indiana e o Ministério da Habitação e Assuntos Urbanos formulou um plano chamado chamado “Ação nacional para ecossistema sanitário mecanizado ” (Namaste). Três anos serão realizados em 4.800 áreas urbanas em todo o país, com despesas de US $ 3.497 bilhões (US $ 40,9 milhões).

A questão é se esse plano será suficiente para eliminar completamente essa prática.

“Antes de implementar qualquer programa, ele deve ser adequadamente enumerado pelo número de artesanato, suas mortes, a possibilidade de mecanização e outros grandes problemas”, “” Disse Wilson. Ele insiste que o governo deve colocar novas linhas de esgoto em colônias antigas antes da independência que ainda usam larina seca e fossas sépticas. “Isso faz parte do planejamento urbano e apenas o governo pode levar um projeto tão grande”.