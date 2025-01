Escritor de Psicopata dos EUA diz que reinicialização de Austin Butler é ‘notícia falsa’

Relatórios publicados no final de 2024 indicaram que Mordomo de Austin poderia estar na fila para interpretar o papel de Patrick Bateman no filme de Luca Guadagnino reinício de Psicopata americano. Isso causou uma enxurrada de manchetes, já que Christian Bale tornou o papel famoso na adaptação cinematográfica original de American Psycho, lançada em 2000. No entanto, Bret Easton Ellis, autor do livro original de 1991 no qual o filme foi baseado, disse em uma nova entrevista que esses relatórios poderiam ser “notícias falsas”.

Bret Easton Ellis diz que Austin Butler ainda não é o novo psicopata americano

Ellis revelou em um recente episódio do The Bret Easton Ellis Podcast, que acreditava que a notícia de uma reinicialização do American Psycho com Austin Butler poderia ser “falsa”. Ele também alegou que alguém lhe disse que a maioria das pessoas supostamente envolvidas no projeto ainda não havia assinado contrato.

“Ouvi em algum lugar, de alguém, que não existem contratos”, disse Ellis. “Austin Butler não assinou nada para interpretar Patrick Bateman. Luca não tem acordo. Scott Burns, que deveria escrever o roteiro, também não tem acordo.”

O autor também citou “várias fontes” para afirmar que as “notícias falsas” foram publicadas para saber “como o público vai reagir”.

Ellis também deixou claro que mesmo que existisse, ele não estava ativamente envolvido no projeto. Ele explicou: “Não tenho nada a ver com isso. Posso ganhar algum dinheiro se eles fizerem isso, mas não estou envolvido criativamente em nenhum nível, e isso é tudo que sei.”

As conversas sobre a versão de American Psycho de Luca Guadagnino já circulavam há algum tempo antes que chegasse a aparente confirmação de que Butler interpretaria Patrick Bateman. O filme está em desenvolvimento na Lionsgate, que também atuou como distribuidora (conhecida na época como Lions Gate Films) do filme de 2000 com Bale. Esta adaptação original foi dirigida por Mary Harron a partir de um roteiro que ela desenvolveu com Guinevere Turner. Além de Bale, o elenco incluiu Justin Theroux como Timothy Bryce, Josh Lucas como Craig McDermott, Jared Leto como Paul Allen e Willem Dafoe como Donald Kimball, entre outros.