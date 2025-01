Escritor Madurai ganha prêmio Karur Thirukural Peravai

B Thirumalai, escritor e antigo jornalista de Madurai, ganhou o primeiro prémio pelo seu livro ‘Namakku Yetharku Vambu’.

O Karur Thirukural Peravai celebrou seu 39º aniversário e o centenário de Kundrakudi Adigalar. Para marcar as comemorações, os organizadores realizaram um concurso e escolheram o livro do Sr. Thirumalai como o melhor entre mais de 70 inscrições recebidas de todo o estado. O segundo prêmio foi conquistado pelo professor Kirungai Sethupathi por seu livro ‘Yendrum Vaazhkiraargal Ivargal’ e o livro do escritor Punithavathi ‘Thamari Nenjam’ conquistou o terceiro prêmio, de acordo com um comunicado de imprensa. Os prêmios foram entregues pelo Leão Dr. secretário Melai Palaniappan.