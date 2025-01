‘Espantado e horrorizado’: coautor do Projeto 2025 questionado no Senado sobre a posição orçamentária de Trump

‘Espantado e horrorizado’: coautor do Projeto 2025 questionado no Senado sobre a...

Os democratas interrogaram Russell Vought, que foi escolhido para ser o próximo chefe do orçamento do presidente eleito Trump, sobre as suas ligações ao Projecto 2025 e aos poderes do poder executivo enquanto os senadores avaliavam a sua nomeação.

Vought testemunhou perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado na tarde de quarta-feira.

Anteriormente, ele atuou como chefe do orçamento durante o primeiro mandato de Trump e recentemente ganhou atenção como coautor de um plano do think tank conservador Heritage Foundation, que foi frequentemente alvo de ataques democratas durante o ciclo eleitoral presidencial de 2024.

O senador Gary Peters (Ind.), o principal democrata do comitê, pressionou Vought no início da audiência sobre ações anteriores sob a administração Trump para congelar a assistência de segurança à Ucrânia, em uma medida que ele chamou de ilegal.

“O Government Accountability Office (GAO) concluiu que todas essas ações constituíam uma violação da Lei de Controle de Apreensões e que suas ações forçaram o Congresso a realocar os fundos”, acrescentou Peters, antes de perguntar a Vought se ele estava confirmado, eu o faria. Ele “compromete-se a seguir a lei e a não permitir que o OMB retenha fundos de programas que o Congresso se apropriou?”

Vought respondeu dizendo que discordava “da caracterização” e que, em seu “tempo no OMB, seguimos consistentemente a lei”.

Peters então perguntou a Vought se ele achava que estava “dentro da lei” “reter fundos apropriados pelo Congresso”, ao que Vought argumentou que os fundos não foram retidos “inapropriadamente” e que a administração estava “envolvida no processo em relação à política”. como os fundos fluiriam para a Ucrânia” na época.

O GAO disse em um relatório de 2020 que se descobriu que a administração Trump violou a Lei de Controle de Embargo (ICA) quando seu OMB reteve assistência militar à Ucrânia no ano anterior, um esforço visto na época como uma forma de promover as prioridades de Trump e ” Não é um atraso programático.”

A ACI, promulgada durante a administração Nixon, colocou barreiras aos poderes do presidente para cortar o financiamento aprovado pelo Congresso.

A lei tem sido citada com mais frequência pelos republicanos nos últimos meses, à medida que os conservadores intensificam os apelos à sua revogação. Os críticos do Partido Republicano consideram a medida inconstitucional e dizem que a sua reversão ajudaria Trump a implementar cortes mais profundos nos gastos do governo.

No entanto, os democratas criticaram a medida como uma ameaça de exagero do executivo.

O senador Richard Blumenthal (D-Conn.) Perguntou a Vought durante a audiência se ele acredita que a Lei de Controle de Embargo é constitucional, depois de também pressionar o indicado sobre se ele liberaria fundos para a Ucrânia, se confirmado.

“Não, não acho que seja constitucional”, disse ele. “O presidente defendeu esse ponto de vista. Essa é a opinião dele e eu concordo.”

Blumenthal respondeu que Vought estava dizendo que “simplesmente iria fazer justiça” com as próprias mãos, enquanto argumentava que casos anteriores da Suprema Corte mostraram que o ICA é constitucional.

“Eu não disse isso nem sugeri isso em nome da nova administração”, respondeu Vought. “Diante de uma pergunta do senador Peters, eu disse que o novo governo terá que adotar a visão do presidente sobre isso, como ele afirmou na campanha”.

Blumenthal disse estar “surpreso e horrorizado que alguém em uma posição tão responsável dissesse, de fato, que o presidente está acima da lei e que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem direito à sua opinião, mas a minha deveria substituí-la”. “.

“É simplesmente desconcertante que estejamos neste momento, penso eu, sem precedentes na história deste país. E penso que os nossos colegas deveriam ficar igualmente horrorizados porque esta questão vai além dos republicanos ou democratas.”

O senador Rand Paul (R-Ky.), O presidente do comitê, disse após o questionamento de Blumenthal que ele era “simpático” aos argumentos apresentados pelo democrata de Connecticut e Peters sobre o “poder do bolso”. Mas também argumentou que o Congresso não “fez um bom trabalho com parâmetros claros”.

“Mas há muita liberdade e parte disso, e assim será à medida que for avançando, se quisermos limitar o que o presidente faz com a movimentação de dinheiro, com o qual simpatizo, deveríamos ter o poder da bolsa “, disse ele.

“Temos que redigir legislação melhor”, acrescentou Paul, argumentando que “cada peça legislativa que apresentamos tem uma isenção presidencial para a segurança nacional”.

Durante a audiência, Vought também foi pressionado sobre comentários anteriores em um vídeo descoberto pela ProPublica, no qual ele disse em particular que queria que alguns funcionários federais sofressem “traumas”.

“Queremos que os burocratas sejam afetados de forma traumática”, disse ele nos comentários revelados. “Quando eles acordam de manhã, queremos que eles não queiram ir trabalhar porque são cada vez mais vistos como vilões. “Queremos que o seu financiamento seja encerrado para que a EPA não possa fazer cumprir todas as regras contra a nossa indústria energética porque não tem capacidade financeira para o fazer.”

Vought disse na quarta-feira que nesses comentários ele estava “se referindo a burocracias que acredito terem sido transformadas em armas”, argumentando que “há partes de burocracias armadas em todo o governo federal”.

Sua resposta veio durante o questionamento do senador Andy Kim (DN.J.), que também pressionou Vought sobre a implementação de uma medida conhecida como “Anexo F”, que pode facilitar a demissão de funcionários federais. O Projeto 2025 também defende a volta da medida.

“Acho que quero perguntar-lhe que, ao final de seu mandato como diretor do OMB, você implementou o Anexo F e também o implementou no OMB. Você se lembra qual porcentagem do pessoal do OMB foi classificada como Cronograma F? perguntado.

Vought testemunhou que a medida “não era para despedir ninguém”, mas para “mudar a sua classificação” e que foi “implementada” em “90 por cento”.

Ele disse que a medida era “garantir que o presidente, que tem a responsabilidade de definir políticas, tenha pessoas que também ocupem posições confidenciais na formulação de políticas, que respondam aos seus pontos de vista, à sua agenda e funcionem sob a mesma base em que a maioria dos americanos trabalhar.” “Eles têm que fazer um bom trabalho ou não estarão mais nessas posições.”

O Anexo F, no entanto, acabaria com as proteções de contratação baseadas no mérito para qualquer membro do serviço público cujo cargo fosse convertido.

Tornaria a administração pública mais semelhante a nomeados políticos que podem ser contratados e despedidos rapidamente, levantando preocupações de que politizaria a força de trabalho federal.

Quando questionado se o presidente eleito conversou sobre a reinicialização do Cronograma F assim que assumir o cargo, Vought disse que não “fala sobre as conversas que tenho com o presidente”.

Rebecca Beitsch contribuiu para este relatório.

