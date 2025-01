Espantado, Irfan Hakim fica arrepiado ao ver a reação de seu animal de estimação se aproximando de Ustaz Adi Hidayat

Bekasi, AO VIVO – Recentemente, o artista Irfan Hakim de repente se tornou assunto de conversa nas redes sociais. Não por causa de rumores sobre sua família ou sobre si mesmo, o artista que gosta de manter vários animais recebeu atenção após sua interação com Ustaz Adi Hidayat.

Sim, em uploads de contas do Instagram. @rumpi_gosip Na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, Irfan Hakim admitiu que ficou surpreso com o fenômeno que experimentou quando Ustaz Adi Hidayat veio visitar sua residência e visitou seus animais de estimação. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Há algum tempo, Irfan Hakim compartilhou um vídeo quando Ustaz Adi Hidayat e o ulama visitaram sua residência na área de Jaticempaka, Bekasi, Java Ocidental.

Naquele dia ensolarado, os participantes tiveram a oportunidade de ver e conversar com inúmeros animais de estimação como pássaros, vacas, peixes e outros animais.

“A visita do Ustad Adi Hidayat @adihidayatofficial ao Aviário Hakims, graças a Deus, foi significativa. Em cada discussão e conversa há sempre pregação e divulgação…” escreveu Irfan Hakim em 5 de janeiro de 2025.

“Obrigado Ustad @adihidayatofficial. Que Allah sempre abençoe Ustad com saúde e segurança. Amém,” Irfan disse.

No vídeo enviado, Irfan ficou surpreso com a reação do mascote a Ustaz Adi Hidayat.

“O surpreendente é que, Mashallah, quando Ustaz Adi Hidayat, meus pássaros conseguiram se aproximar dele, mas naquele momento Ustad Adi Hidayat foi atacado, os pássaros não apenas se aproximaram de um, dois, três, mas também de sua cabeça.” disse.

“Quando vi as fotos e os vídeos, também tinha peixes, Mashallah, e depois de ler os comentários no IG fiquei arrepiado.” disse.

“Isso mesmo, é hora de vocês estarem no Jardim do Céu quando se encontrarem.” disse.