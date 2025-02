Especialista de críticas MEGAWATI Instruções sobre a retreada do BOICOT: O chefe regional deve apresentar ao presidente

Yakarta, vivo – Instruções do Presidente do Partido Democrata da luta indonésia, Megawati Soekarnoputri, que pediu ao chefe regional de seu partido que não seguisse a retirada ou o relatório da Academia Militar (Akmil) Magelang, Java Central, colheu o centro de atenção.

Os especialistas políticos da Universidade de Andalas (UNDE), West Sumatra, Prof. Asrinaldi, enfatizaram que o chefe regional eleito deve se submeter ao presidente no contexto da governança.

“O chefe regional que foi inaugurado e oficialmente se torna parte do governo em geral, é claro, o chefe é o presidente através do Ministério do Interior”, disse Asrinaldi no sábado, 22 de fevereiro de 2025, ele foi convocado que ele disse Entre.

O professor Asrinaldi destacou a importância de distinguir os endereços para as imagens do partido -tarefa dos chefes regionais que atuam como uma extensão do governo central.

Segundo ele, o chefe regional eleito deve priorizar a tarefa do governo sobre as instruções internas do partido.

“Então, no contexto da governança, certamente será submetido às ordens do presidente, e sabemos que o presidente é o chefe de estado e o chefe do governo”, explicou.

Além disso, ele disse que não deveria haver um endereço maior que as ordens do presidente, incluindo uma proibição de seguir o relatório oficial do governo.

No entanto, Asrinaldi entendeu a existência de um dilema para os quadros do partido ligado pelos artigos e estatutos da associação do partido.

“Mas, o que deve ser lembrado, aplique apenas internamente no corpo do partido e deve ser capaz de distinguir da tarefa, cumprindo as funções do governo”, disse ele.

Segundo ele, cada chefe regional do PDI Ladjangan que foi inaugurado deve continuar a seguir o relatório como parte de sua responsabilidade pelo estado, não apenas pelo partido.

Quando a foto do partido foi nomeada chefe regional, asrinaldi continuou, ele automaticamente aplicável era a lei como regente, prefeito ou governador e sujeita ao governo central “, acrescentou.

O presidente da PDIP, Megawati Soekarnoputri, entregou uma mensagem a todos os quadros do partido após o secretário -geral Hastiyanto, preso pelo KPK. Hasto foi preso na tarde de quinta -feira depois de ser nomeado suspeito no caso de mudança de interno ou membros da Pata do Parlamento e da pesquisa indonésia.

Megawati através de uma carta instruiu os quadros de PDIP que se tornaram o chefe regional, não podem participar da aposentadoria realizada pelo governo em Akmil Magelang.

O número 7294/in/dpp/ii/2025 do PDP DPP assinado por Megawati em 20 de fevereiro de 2025 foi visto como uma forma de protesto político contra o governo de Pabowo.