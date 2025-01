Especialistas buscam acesso acessível a medicamentos para tratamento de atrofia muscular espinhal

O membro do Rajya Sabha, Haris Beeran, escreveu ao membro do Rajya Sabha, Haris Beeran, buscando intervenção urgente do governo da União para superar a falta de acesso acessível a medicamentos para o tratamento da atrofia muscular espinhal (SMA) e a necessidade de permitir que os fabricantes locais fabricem o genérico versão de medicamentos para reduzir custos. o Ministério da Saúde.

Na Índia, a AME é classificada como uma doença rara e entre 8.000 e 25.000 crianças nascem com ela anualmente.

“Sem rastreio e registo sistemáticos, não temos números precisos sobre o peso da doença da AME na Índia”, disse ele.

Existem atualmente três tratamentos disponíveis para pacientes com AME: Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma), uma terapia genética para o tratamento de crianças menores de dois anos de idade, Nusinersen (Spinraza) (usado para tratar adultos e crianças) e Risdiplam ( Evrysdi), uma pequena molécula que também é utilizada no tratamento de adultos e crianças.

No entanto, o custo destes medicamentos é proibitivo e, portanto, fora do alcance dos governos central e estadual e, como tal, da maioria das pessoas.

O custo do Zolgensma é de 17 milhões de rúpias, o Nusinersen também é caro, enquanto o preço máximo de venda de uma garrafa de Risdiplam é de 6.20.835 rúpias. Portanto, o custo do Risdiplam pode variar entre Rs 72 lakh para crianças e pode chegar a Rs 1,86 crore porque um adulto precisa de quase 30 garrafas por ano, disse ele em sua carta.

Segundo um especialista, por meio da produção local, o Risdiplam pode ser disponibilizado aos pacientes indianos por apenas ₹ 3.024 por ano.

Beeran acrescentou que a situação actual justifica uma intervenção governamental urgente. Por se tratar de uma molécula química pequena, a versão genérica pode ser produzida facilmente em comparação com os dois primeiros medicamentos. Considerando as capacidades tecnológicas da indústria farmacêutica indiana, o Risdiplam pode ser produzido localmente por uma fração do preço atual e disponibilizado a todas as pessoas necessitadas.

No entanto, a proteção de patente do Risdiplam impede legalmente que as empresas locais produzam a versão genérica acessível.

De acordo com relatos da mídia, a Roche, detentora da patente do Risdiplam, abordou o Supremo Tribunal de Delhi para impedir uma empresa indiana de produzir a versão acessível do Risdiplam.

O MP disse que a Seção 100 da Lei de Patentes de 1970 dá poderes suficientes ao Governo da Índia para autorizar um ou mais fabricantes de genéricos a produzir Risdipalm no interesse público.

“Para ajudar as pessoas que vivem com AME, o governo também é solicitado a fornecer fundos de pesquisa e desenvolvimento em coordenação com os ministérios/departamentos relevantes para desenvolver opções de terapia genética de baixo custo (Spinraza) para AME. Além disso, foi necessário tomar medidas para a detecção da AME e estabelecer um registo nacional para a AME juntamente com outras doenças raras. A Índia também deveria estabelecer um fundo nacional de compras para medicamentos e diagnósticos para AME e todas as outras doenças raras”, disse ele.