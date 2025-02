Especialistas chamam o certificado de terra no mar permitido para olhar no espelho na baixa tribo, esta é a explicação

Yakarta, vivo – Splashy da existência de ambientes de terra nas águas cercadas por cercas do mar no centro de atendimento comunitário em algum momento. Isso fez com que uma controvérsia estivesse relacionada se foi permitido pela área de Peiraran na costa do lait que tinha um certificado.

No entanto, talvez muitos não saibam, há um certificado de propriedade na forma de SHM (certificado de propriedade) ou HGB (direitos de construção) em águas costeiras, é comum. Isso é regulamentado na lei nº 5 de 1960 em relação aos princípios agrários (lei da AP).

Professora de Direito Agrícola da Universidade de Gadjah Mada (UGM), Maria Suwardjono, em uma discussão pública on -line intitulada ‘Controvérsia da entrega de terras em águas costeiras, Yakarta, explicou isso.

“Então, se agora questionarmos os direitos da terra nas águas costeiras, ela passou muito tempo atrás. No artigo 1 da AP, abriu a oportunidade”, disse Maria na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Ele explicou, várias tribos na Indonésia, muitas das pessoas que construíram casas em terra nas águas da Pese. Chame de uma famosa tribo baixa com assentamentos flutuantes em Tomini Bay, Central Sulawesi (Central Sulawesi).

De fato, a Agência Ministério da ATR/National Land (BPN) quando Sofyan Djalil entregou o HGB à tribo baixa. Um ano depois, o chefe do BPN Hadi Tjahjanto entregou o HGB à tribo baixa que habitava as Ilhas Wakatobi, a sudeste de Sulawesi (sudeste de Sulawesi).

“Lembre -se de que o lema de Moyangku da minha avó é um marinheiro. Existem muitas tribos nativas cujas casas estão flutuando. Incluindo o mar das tribos e o Barok nas Ilhas Riau. Eles ocupam a terra.

Anteriormente, o especialista em direito agrícola da UGM, o professor Nurhasan Ismail, explicou o Arlero 1, parágrafo 4 da lei da autoridade palestina, declarou que a definição de terra era uma terra que estava sob a coluna de água. Ou seja, águas costeiras e lagos ou rios entram na definição de terra ou terra.

Especificamente, a Terra sob a coluna de água não pode escapar da legislação no campo da gestão da área costeira e das pequenas ilhas. Se o que você deseja usar é a coluna de água, o Ministério dos Assuntos Marítimos e da Pesca (KKP) está incluído no nível central. Se sua localização na área é a autoridade do chefe regional ou da agência relacionada.

Com relação à cerca barulhenta que embolsou o HGB ‘em Tangerang e Beenarjo, ele o chama de forma de cuidado. Pelo estado de direito, permite o shgb. “Por exemplo, em um amante, se o HGB quer ser estendido, isso significa que foi dado há 25 anos. Então, por que é uma pergunta agora? Isso é político”, disse ele.

Enquanto isso, ao longo da costa norte de Java, até a costa sul de Madure, as pessoas usam a costa para apoiar suas vidas. Lentamente, eles se recuperam, a referência usada é suficiente com a lei habitual.

“Como não há terra, o país não pode fornecer terras. Sim, eles formaram a terra. A costa norte ao longo da ilha de Java, incluindo madura”, explicou.

Em relação a isso, o Ministro do Planejamento Agrícola e o Espacial (ATR)/Chefe da Agência Nacional de Terras (BPN), Nusron Wahid já havia insistido em revogá -los da terra ou os certificados próximos de Marina Close em Tangerang e Bekasi. SHGB e SHM.

“Não é fácil, porque cada cancelamento tem o potencial de ser escolhido no PTUN (Tribunal Administrativo do Estado). O importante é o fim de todos os certificados fora da costa, cancelamos”, disse Nusron em Yakarta.

Até agora, o Ministério do ATR/BPN cancelar 50 certificados emitidos na área da vila de Kohod, distrito de Pakuhaji, Tangang. Quanto ao total no mar de Tagerang, perto do mar, existem 263 campos na forma de SHGB e 17 shm.

Para você saber, o caso de uma cerca marinha em Tangerang, que se estende por 30,6 quilômetros de comprimento, pode ser o objetivo do cultivo de algas ou equipamentos de pesca. A Costa de Tangorang é uma extraordinária área de abrasão.

Gostamos ou não, a ameaça de abrasão na costa norte de Java está na categoria de preocupação. Com base nos dados do Ministério dos Assuntos Marítimos e Pescas (KKP) emitidos em 2015, pelo menos 400 quilômetros de costa na Indonésia, corroídos por abrasão. Do comprimento total da praia de 745 quilômetros, 44 % desapareceram à abrasão. Incluindo terras na costa de Tangerang, que abrange 579 hectares, agora mudou para o período marítimo de 1995-2015.

Com base na revista do Departamento de Geografia da Universidade da Indonésia (UI), intitulada “Monitoramento de mudanças na costa para a avaliação do planejamento espacial e gerenciamento de desastres na Regency of Tagerang”, mostrou todas as aldeias na costa da Regency de Tangerang , Faltando abasão ou ação nos últimos 10 anos.

Onde, a cidade com a maior taxa e a área de acumulação está localizada na cidade de Kohod de 31,41 m/ano e 55,51 hectares. Enquanto a cidade que tem a maior taxa de abrasão é a cidade de Tanjung Burung de 23,12 m/ano com a maior área de abrasão na cidade de Ketapang, que cobre uma área de 27,65 hectares.