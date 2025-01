Defesa e

Segurança nacional

História completa

Novas alegações contra Pete Hegseth alarmam os democratas enquanto a confirmação do Pentágono se aproxima Os democratas do Senado estão soando o alarme sobre uma declaração da ex-cunhada do candidato ao secretário de Defesa, Pete Hegseth, acusando-o de abusar de sua segunda esposa. O documento surgiu na terça-feira, um dia depois de o Comitê de Serviços Armados do Senado ter avançado a nomeação de Hegseth em uma votação partidária e enquanto os republicanos do Senado pressionam para concluir sua confirmação nos próximos dias. Danielle Hegseth, que era casada…

O secretário indicado do VA promete expandir as opções de atendimento em meio a preocupações com o aumento dos custos O ex-deputado da Geórgia Doug Collins, escolhido pelo presidente Trump para liderar o Departamento de Assuntos de Veteranos, sugeriu na terça-feira uma expansão do sistema de prestação de cuidados de saúde após anos de pressão para reduzir custos e tempos de espera para atendimento de ex-militares. "No final das contas, o veterano está sendo cuidado. Cuidados VA serão fornecidos. . . (mas) existem diferentes expressões de como podemos melhorá-lo. Nós não…

Kickstarter na mira Próximas coisas que veremos em nossa batida: Ele Pentágono está enviando cerca de 1.500 soldados americanos para ajudar a proteger a fronteira sul.

Ele Senado espera-se que seja colocado em votação Pete Hegseth, candidato a Secretário de Defesa para o final da semana.

espera-se que seja colocado em votação para o final da semana. Ele Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado votará na quinta-feira o candidato de David Collins como o seguinte Secretário de Assuntos de Veteranos.

Ele Comitê de Serviços Armados do Senado realizará uma audiência sobre a nomeação de Daniel Driscoll será Secretário do Exército. Voos de refugiados para os EUA cancelados após ordem de Trump O Departamento de Estado suspendeu voos que traziam refugiados previamente aprovados para os Estados Unidos, cortando o acesso à proteção antes do calendário estabelecido pelo Presidente Trump numa nova ordem que suspende o programa. Um e-mail revisado quarta-feira pela The Associated Press, agência norte-americana…

Disponível amanhã Eventos dentro e ao redor do mundo da defesa: Ele Clube de Oficiais de Potomac abriga um cimeira de defesa durante todo o dia em McLean, Virgínia.

Ele Instituto da Paz dos EUA olhe para o futuro do Vietnã durante as 10h evento on-line.

Ele Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais conversa com generais reformados da Força Aérea sobre o crise piloto às 10h evento on-line.

Ele Comitê de Assuntos de Veteranos da Câmara realiza uma audiência às 13h15. devido processo para veteranos e direitos da segunda alteração. O que estamos lendo Notícias que apontamos de outras mídias: Pentágono planos para maior Papel das tropas dos EUA na fronteira (O Wall Street Journal)

planos para Papel das tropas dos EUA na fronteira (O Wall Street Journal) cortes profundos em Exército, EUCOM redução de pessoal entre planos promovido por 2 estrategistas de defesa de Trump (estrelas e listras)

